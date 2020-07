Jeanne d'Arc, Montaigne et un fameux affichiste sur France Télévisions

C’est une histoire extraordinaire, qui a donné lieu, en cinq siècles, à des centaines de livres, de poèmes, de films, dans tous les pays et toutes les langues. Mais c’est une histoire qui n’a rien perdu de son mystère, de son incroyable pouvoir de fascination. Car elle se situe à l’exacte intersection de l’Histoire et de la légende. C’est l’histoire d’une fille du peuple que tout le monde connaît, sans vraiment la connaître : Jeanne d’Arc.

Au sein des documentaires annoncés par le groupe audiovisuel du service public, Le Mystère de Jeanne d’Arc, l’épreuve des siècles, un docu-fiction en animation 3D de 90 minutes réalisé par l'écrivain Antoine de Meaux et produit par Program33.Autre figure historique, mais aussi littéraire, cette fois, Michel de Montaigne. « En octobre 2018, une incroyable découverte fait le tour des rédactions. Les journaux télévisés annoncent la nouvelle : le corps de Montaigne, le père de la philosophie française, vient peut-être d’être retrouvé ! Une enquête historique et scientifique. » On a retrouvé Montaigne est réalisé par Pauline Coste et produit par Kilaohm Productions et France 3 Nouvelle-Aquitaine.Sur France 5, Un été à la Garoupe racontera un été à Antibes, en 1947 : un certain Man Ray y filme ses amis Picasso, Dora Maar, Éluard et Nusch, Lee Miller... « Un été où l’amour, la poésie, la photographie, la peinture se mélangeaient encore dans l’insouciance et la créativité. » Ce documentaire est signé François Lévy-Kuentz.Alain Le Quernec, colères d’affiches, comme son nom l'indique, sera consacré à ce personnage incontournable de l'affiche française. « Alerteur visuel, il met sous nos yeux, dans l’espace public, des images qui interrogent les dérives de notre société, questionnent le politique ou valorisent la vie culturelle », indique le groupe à propos du documentaire réalisé par Pierre-François Lebrun.