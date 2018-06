Jeff Bezos fait plier Seattle : les sans-abris n'ont qu'à trouver un travail

Shadonia, CC, BY NC ND 2.0

Préconisée par le Progressive Revenue Task Force, groupe de travail de fiscalité progressive, cette taxe avait pourtant été approuvée à l’unanimité le mois dernier par le conseil municipal de la ville de Seattle. Le PRTF est une initiative qui a émergé de la proposition de logement, d’aide sociale et accueil massif en foyer (surnommé HOMES) faite en 2017.

Cette action devait être la réponse du conseil à la crise de sans-abrisme qui sévissait dans la ville où Bezos a créé son entreprise. Mais Amazon et ses comparses ne l’entendaient pas de cette oreille et n’ont pas hésité à le faire savoir. Ensemble, ils se sont employés à repousser toute forme d’impôt progressif avant même son élaboration.

Particulièrement impliqué dans la lutte, Amazon a mis en pause le chantier de son Block 18 au centre de Seattle, menaçant l'emploi et l'économie de la ville. Et cela a payé, puisque le conseil a procédé à une première réduction de la taxe, la divisant presque de moitié par employé et par année, passant de 500 à 275 $.

Soit 50 millions $ d’économie par an pour les géants. Et pourtant, cela ne semble toujours pas suffisant. Amazon et Starbucks, détracteurs de la proposition, avaient formé une organisation, « No Tax on Jobs », qui a rassemblé plus de 45.000 signatures. Une campagne contre la taxation savamment orchestrée et incroyablement financée.