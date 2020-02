Jeff Kinney décline sa série du Journal d'un dégonflé en histoire d'aventures

Rejoignez Roland et son meilleur ami, Garg le Barbare, alors qu’ils quittent la tranquillité de leur village pour se lancer dans une quête et sauver la mère de Roland du Sorcier Blanc. Nos héros survivront-ils ? Découvrez-le dans Awesome Friendly Adventure de Rowley Jefferson !

Comme le rapporte Publisher Weekly , l'éditeur américain de Jeff Kinney, Abrams books, a annoncé que le premier tirage du nouveau titre de l'auteur de littérature jeunesse serait de 3 millions d’exemplaires à travers 20 pays.« Le dernier livre de Jeff Kinney, Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure, est une autre formidable opportunité pour les lecteurs — ainsi que les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, les parents et les soignants — de se délecter du plaisir et du plaisir de la lecture qu'offrent les histoires de Jeff », a déclaré Michael Jacobs, président-directeur général d’Abrams books.Dans Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure, les deux acolytes Rowley Jefferson et Greg Heffley deviennent «Roland l'Enfant» et «Garg le Barbare».Résumé de l’éditeur :Pour accompagner le lancement de son nouveau livre, Jeff Kinney sera en tournée à travers les États-Unis à partir du mois d’avril. Avec cela de particulier que les villes ne seront pas dévoilées à l’avance ni à l’auteur ni à ses fans, mais seulement le jour même. Il suffit pour lors à ces derniers de communiquer leur adresse mail sur le site spécialement créé pour la tournée.« Nous faisons quelque chose de complètement nouveau cette année, et c’est vraiment intrigant pour moi », a fait part Jeff Kinney. « Après de nombreuses années sur la route, cela semble être l’occasion idéale de faire quelque chose d’audacieux et de spontané. Je suis ravi de l’aventure qui m’attend et j’ai hâte de vivre des moments épiques avec mes fans en cours de route. »Cette opération sera peu après suivie par la sortie du tout dernier opus du Journal d'un dégonflé, prévue pour cet automne. À ce jour, plus de 200 millions d’exemplaires des livres de la série ont été vendus dans le monde et traduits dans 64 langues selon son éditeur.En France elle paraitra aux éditions du Seuil dans une traduction de Natalie Zimmermann. Le dernier tome, n° 14, est sorti en novembre 2019.