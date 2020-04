Jelisbleu : le “consommer local” au secours du livre québécois

Cette initiative fait suite l’opération Panier Bleu démarrée ce 5 avril au Québec qui propose un nouveau répertoire des commerces québécois qui offrent l’achat en ligne. La plate-forme connait depuis un franc succès, avec plus 2 millions de visite le jour de sa sortie. À la question « est-ce possible de créer un petit Amazon québécois ? » Nadine Descheneaux a choisi de répondre en lançant son hashtag #jelisbleu sur les réseaux sociaux.Un projet à l’image de cette opération, Le 12 août, j’achète un livre québécois , qui depuis sept ans maintenant porte un éclairage fantastique sur la production des auteurs de la Belle Province.Pour l’autrice il était important que les gens pensent aussi à se procurer des ouvrages quand ils achètent des produits locaux. Relancer l’économie de la province mise à mal par la pandémie de COVID-19 passe aussi par une aide à la chaine du livre.En effet, acheter des livres québécois c’est non seulement encourager celles et ceux qui écrivent, estime-t-elle, mais aussi aider tous ceux qui se cachent derrière la production d’un livre.Nadine Descheneaux espère que son #jelisbleu, déjà relayé par des auteurs et autrices ainsi que par plusieurs maisons d’édition, amènera les Québécois et Québécoises à modifier durablement leurs habitudes de consommation.via Radio Canada