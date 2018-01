Jenny Savill au conseil d'administration d'Andrew Nurnberg Associates, agent de Beigbeder

Jenny Savill, ancienne assistante du célèbre agent littéraire Andrew Nurnberg, vient d’être nommée au conseil d’administration de l’agence littéraire internationale éponyme. Une bonne nouvelle selon l'agence qui a représenté, entre autres, Frédéric Beigbeder ou encore le prix Goncourt Jonathan Littell.

quattrostagioni, CC BY 2.0





Membre de l’agence en tant qu’assistante de direction depuis 2002, Jenny Savill est par la suite devenue l’assistante de l’agent littéraire Andrew Nurnberg, avant de devenir agent. Elle a notamment représenté Keren David, Ellen Renner ou encore Katie Dale.

Elle s’occupe d’auteurs jeunesse et, ces dernières années, d’auteurs adultes. Elle intervient aussi dans des festivals littéraires ou auprès d’étudiants en écriture créative. Suite à sa nomination au conseil d’administration d'Andrew Nurnberg Associates, elle entend accroître la prise en charge d’auteurs de langue anglaise.

L’agence a été fondée par en 1977 par Andrew Nurnberg. Le célèbre agent littéraire a négocié le contrat de Jonathan Littel auprès de Gallimard pour le livre qui allait devenir un prix Goncourt, Les Bienveillantes. Il représente aussi Frédéric Beigbeder.



L’agence, aujourd’hui internationale, fut aussi pionnière dans la représentation des auteurs russes avec l’ouverture d’un bureau à Moscou en 1993. Andrew Nurnberg avait aussi géré trois livres de Boris Eltsine : « Il était président, mais d'abord un client et un ami. Dans sa datcha, on parlait de tout et de n'importe quoi. Dans son sauna, en mangeant ou en buvant. » avait-il déclaré au Monde en 2006.

Via The Bookseller