Jérôme Bessière, nouveau directeur de la bibliothèque de l'INHA

Photographie : Jérôme Bessière, directeur du département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA © INHA, 2020

Conservateur des bibliothèques, Jérôme Bessière a occupé différents postes de direction en France et à l’étranger depuis 1998. D’abord chargé de l’installation de la bibliothèque des sciences du tertiaire de l’Université de Rouen, il a ensuite contribué à la promotion de la culture française à Johannesburg et à Tokyo comme chargé de mission pour le livre et les médiathèques pendant plusieurs années.De retour en France, il a dirigé le département Imaginer de la BPI au Centre Pompidou, pour lequel il a accompagné le projet de rénovation des espaces et contribué à la mise en place de la nouvelle politique de programmation des expositions dont il a assuré plusieurs commissariats, commissariats généraux ou co-commissariats (Claude Simon, l’inépuisable chaos du monde en 2013, Duras Song, portrait d’une écriture en 2014, Gaston, au-delà de Lagaffe en 2016).Il a codirigé aux éditions du Cercle de la Librairie en 2015 l’ouvrage Exposer la littérature, qui témoigne de son intérêt pour le domaine de l’histoire de l’art et des arts visuels.En 2018, Jérôme Bessière a rejoint les équipes de l’INHA en tant que directeur adjoint du département de la bibliothèque et de la documentation (DBD). À compter du 1er septembre, il en prend la direction. Il aura pour mission de développer les actions et services du DBD en lien avec le département des études et de la recherche (DER) afin de parachever le projet scientifique et stratégique de l’institut : être au service de tous les historiens de l’art et du patrimoine en confortant le rôle de l’INHA comme centre de ressources à vocation nationale, en collaborant avec ses partenaires, en élargissant son rayonnement international.Il prend la suite d’Anne-Élisabeth Buxtorf, dont Éric de Chassey salue le travail remarquable pendant les huit années qu’elle a passées à l’INHA, comme directrice adjointe en 2012 puis comme directrice à partir de 2013. Elle y a notamment assuré le transfert des collections puis la réouverture de la bibliothèque en salle Labrouste suivant de nouvelles modalités, a contribué à l’enrichissement important des collections de la bibliothèque de l’INHA et au renforcement des liens avec le DER, et y a mené la refonte complète des chartes documentaires.