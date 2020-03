Jérôme Ferrari embarque 21 CM et Augustin Trapenard sur les terres corses

Jérôme Ferrari est sans doute le plus grand écrivain corse aujourd’hui. Il vit toujours sur l’île de Beauté où il enseigne la philosophie. Prix Goncourt en 2012 pour

Le sermon sur la chute de Rome

(Actes Sud), il est l’écrivain des mondes qui s’effondrent, des images interdites, des phrases tentaculaires et des polyphonies...





Direction d'abord les Calanques de pierre rouge de Piana, « le plus bel endroit sur Terre » à ses yeux. L'occasion de brosser un portrait de la société corse aujourd'hui, marquée par une histoire mouvementée et traversée d'aspirations contraires. Un sujet que l'on retrouve souvent au cœur des romans de cet ancien militant nationaliste. L'occasion aussi d'interroger son rapport à la langue corse, lui qui est traducteur en français des romans de l'écrivain Marcu Biancarelli.Pour la séquence rituelle de la bibliothèque d'Augustin, Jérôme Ferrari convoque les romanciers qui ont nourri son imaginaire, mais aussi les musiciens, les philosophes, les scientifiques et... les photographes de guerre, si importants chez lui, passionné de photo et lauréat notamment du Prix littéraire du Monde pour A SON IMAGE en 2018, l'histoire d'une photoreporter au destin tragique.Retour ensuite en Corse. Les deux hommes se rendent au café d'un village de montagne, où l'écrivain a ses habitudes, loin des clichés touristiques. Clin d'œil à son prix Goncourt, qui racontait l'histoire de deux copains tentant de sauver un petit bar perché loin de la côte. Ferrari, professeur de lycée, revient sans faux-semblant sur la réalité du métier, ses difficultés, mais aussi les défis passionnants que doivent aujourd'hui relever les enseignants.L'émission se termine dans le golfe d'Ajaccio, face à la mer et aux îles Sanguinaires, pour un moment suspendu de poésie et de lyrisme. Un numéro exceptionnel de 21CM, bien entendu ponctué de surprises et de rencontres inattendues, drôles, érudites et touchantes.