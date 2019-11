Jeu vidéo, scolaire : Hachette Livre surfe sur de solides résultats

Qu’un livre puisse changer le monde, aucun doute : que des milliers et des milliers améliorent un EBLIDA, voilà qui est plus rare. Pourtant, Lagardère Publishing affiche une croissance de 6,6 % (données comparables) sur le troisième trimestre, avec en particulier la réforme du lycée en France, la campagne scolaire en Espagne et les Fascicules.Petit dernier arrivé : le jeu vidéo sur mobile s’avère payant, pour la France d’ailleurs – le territoire affiche 12,2 % de hausse, avec de bonnes performances chez Larousse, le développement de l’Illustré et la Distribution.Outre-Atlantique, l’activité est stable, mais en recul, de 0,3 %, idem pour le Royaume-Uni, qui perd 0,6 %.Deux très belles poussées s’observent dans la zone Espagne/Amérique latine avec une progression de 19,4 %, portée par les campagnes scolaires en Espagne et au Mexique. La croissance des Fascicules (+ 5,6 %) s’explique principalement par le succès des collections Voitures de Tintin et Disney Golden Books en France et par la bonne dynamique au Japon et en Allemagne.Enfin, au 3e trimestre 2019, l’ebook (incluant les manuels scolaires) représente dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing 7,8 %, contre 7,7 % l’an passé. Le livre audio numérique passe à 2,9 % contre 2,8 % au 3e trimestre 2018.Entre le T3 2018 et celui de cette année, la filiale internationale passe en effet de 607 millions € à 663 millions € — et sur l’ensemble de l’exercice en cours, de 1,607 à 1,707 milliard, soit 3,3 % de croissance (données comparables). En somme, un mouvement sur la lancée du 2e trimestre 2018 – et Astérix ne fera que consolider l'ensemble de cette année 2019.Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires global de Lagardère est de 5,612 milliards €, soit 6,7 % de mieux en données consolidées et 5,7 % en données comparables.