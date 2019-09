JK Rowling fait un don de 15 millions £ à la recherche médicale

Image parlino9999 de Pixabay





L’auteure a déclaré au sujet de ce don : « Quand la clinique Anne Rowling a été créée, personne ne pouvait prédire les progrès incroyables qui allaient être réalisés dans le champ de la neurologie régénérative, avec cette clinique comme figure de proue. »Elle a ajouté : « C’est pour moi une source de grande fierté que la clinique ait pu combiner ces hautes ambitions avec d’autres, plus concrètes, le soutien et le soin des personnes atteintes de sclérose en plaques, quel que soit le type et le degré d’avancement de la maladie ; j’ai pu voir de mes propres yeux la différence que peut faire ce soutien ».Les responsables de la clinique et de l’université sont bien entendu ravis. Le professeur Peter Mathieson a déclaré que l’université était « immensément honorée ». Selon lui, « cette donation inspirante va apporter des fonds à toute une nouvelle génération de chercheurs occupés à découvrir et à rendre accessibles de meilleurs traitements et de meilleures thérapies pour les patients ».Ce n’est pas la première fois que Rowling met son immense fortune au profit de la bonne cause. Ainsi, en 2010, elle avait donné 11 millions d’euros à l’université d’Édimbourg. À force de donner de l’argent, elle avait même fini par sortir du classement des milliardaires britanniques...Aujourd’hui, sa fortune personnelle est tout de même estimée à 750 millions £ selon le Sunday Times.