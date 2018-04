JMG Le Clézio, prix Nobel de Littérature 2008, invite 21 CM à Maurice

Augustin Trapenard reçoit son premier Prix Nobel de Littérature dans 21CM, Le Canal Littéraire. A moins que ce ne soit le contraire puisque c’est l’écrivain qui accueille l’équipe de 21CM sur l’île Rodrigues à Maurice.





© Flabprod © Flabprod

Augustin Trapenard s’est rendu dans l’hémisphère sud, plus précisément sur l’île Rodrigues à Maurice, terres des ancêtres de J.M.G. Le Clézio dont il est fortement question dans son roman Alma paru chez Gallimard fin 2017.



L’écrivain fait découvrir son île à Augustin, le lien qu’il entretient avec celle-ci, sa famille, ses origines et particulièrement l’histoire de son grand-père qui y fut chercheur d’or (et lui inspira le roman éponyme en 1985).



On le retrouve chez Augustin à Paris où il sera question de littérature, de mythologie et de musique.



Enfin, retour à Rodrigues où J.M.G. Le Clézio a créé la Fondation pour l’Interculturel et la Paix qui distribue des livres dans les écoles de l’île. L’écrivain met l’ouverture au centre de ses engagements puisqu’il nous expose également ses combats pour les réfugiés politiques et l’écologie.



Un 21CM de prestige pour Augustin Crusoé qui ne manquera pas de nous faire découvrir les coups de cœur de lecture de personnalités surprises.



Rendez-vous ce 2 mai, à 22 h 50 sur Canal +.