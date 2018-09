Jo Nesbø aux lecteurs : “J’espère que ce roman, Macbeth, vous plaira”

Editeur : Gallimard

Genre :

Total pages : 624

Traducteur : céline romand-monnier

ISBN : 9782072786051



Macbeth

de Jo Nesbo

Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne l'espoir du changement. Aidé de Macbeth, le commandant de la Garde, l'unité d'intervention d'élite, il compte débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang desquels figure Hécate, puissant baron de la drogue. Mais c'est ne faire aucun cas des vieilles rancoeurs ou des jalousies personnelles, et des ambitions individuelles... qu'attise Lady, patronne du casino Inverness et ambitieuse maîtresse de Macbeth. Pourquoi ce dernier se contenterait-il de miettes quand il pourrait prendre la place de Duncan? Elle invite alors le préfet et d'éminents politiques à une soirée organisée dans son casino. Une soirée où il faudra tout miser sur le rouge ou le noir. La loyauté ou le pouvoir. La nuit ou le san La maison d'édition britannique Hogarth a lancé un vaste projet, en invitant de grands auteurs contemporains à " revisiter " les oeuvres de Shakespeare. Ainsi Tracy Chevalier a donné son

