Joann Sfar, la SGDL et l'effet Streisand : la contusion des sentiments

Et là, c'est le drame...

La chambre d'écho en réseau

En tant qu'auteur, je condamne votre réaction. Vous n'envoyez pas le bon message. Mais ce n'est pas la première fois que vous allez contre l'intérêt des auteurs. Souvenons-nous de RElire ! — Thomas Geha (@ThomasGeha) May 25, 2020

En tant qu'adhérent je tiens à affirmer mon plus grand mépris pour cette décision visant à attaquer un auteur. — Mx. Cordélia (@MxCordelia) May 25, 2020

Et la petite vacherie calée au milieu sur la présidente de la Ligue qui ne participe pas ai micmac car pas rémunérée, cette femme vénale... Vous n'avez pas honte franchement ? — Camille Brissot (@CamilleBrissot) May 25, 2020

Article 4 des statuts de la SGDL : les 24 membres du Comité de la SGDL doivent décider de toute action en justice — Denis Goulette (@Denis_Goulette) May 25, 2020

Dans quelles inconcevables circonstances les dirigeants de la SGDL ont-ils pu se dire que c'était une chose à faire, surtout en ce moment ? — (@lioneldavoust) May 25, 2020

Comment est-il possible d’en arriver là ? Attaquer ce pour quoi on existe ? Je pense qu’actuellement il y a plus important à traiter ... — Franck Kerneur (@KerneurF) May 25, 2020

Porter plainte contre la personne de Joann Sfar est une erreur. Il y a d’autres moyens de prouver la transparence de la gestion du fameux fond de subventions pour les auteurs de +3 ouvrages. Si vous allez au bout, je rendrai ma carte d’adhérente. — Marie Van Moere (@marievanmoere) May 25, 2020

Vous êtes sérieux ? WAW faites gaffe la déconnexion de ceux que vous êtes sensés aider vous guette. Oh wait... — Eien RESTEZ CHEZ VOUS (@Eienblog) May 25, 2020

crédit photo RyanMcGuire CC 0

Depuis 2003, la sociologie dispose d’un nouveau concept d’analyse comportementale des masses : l’effet Streisand. La chanteuse et actrice avait poursuivi en justice l’auteur d’une photographie, légèrement compromettante. Or, en tentant de faire disparaître le cliché, Barbra Streisand fut confronté à une déferlante qui a au contraire fait la publicité de ladite photo.Un effet pervers, dirait-on, que la Société des Gens de Lettres vient de prendre de plein fouet. Après la diatribe de Joann Sfar sur France inter, l’organisation de défense des auteurs s’est sentie piquée au vif. Mais de manière difficilement compréhensible.« On nous a promis qu’on aurait droit à ceci, à cela. Les sommes ont été allouées aux organismes dont je viens de parler — c’est-à-dire des organismes qui sont censés les redistribuer aux auteurs et qui ne redistribuent rien du tout. Les organismes ont parfois des hôtels particuliers dans le centre de Paris… », indiquait Sfar au micro d’Inter.Juste assez pour que la SGDL décide de diffuser un communiqué pour faire non pas taire l’impétrant, il est trop tard, mais obtenir sa condamnation. Et de préciser « qu’elle se réserve la possibilité d’agir de la sorte chaque fois que des propos revêtant un caractère mensonger, calomnieux, trompeur ou diffamatoire seront prononcés à son égard ». On en viendrait presque à y lire une tentative d’intimidation.Problème : « Article 1.2 des statuts de la SGDL : La SGDL a pour mission de “défendre la liberté de création et d’expression des auteurs de livres”. » Or, dans ses propos, Sfar fait preuve d’un franc-parler qui peut agacer, certes, mais pas de propos diffamants. En réalité, la SGDL dans son communiqué fait le lien avec l’argent public qui lui a été confié, et provoque seule sa propre mise en accusation. Comme nous on dit toutes nos grands-mères : « Qui se sent morveux se mouche . »Second point, la réaction des auteurs, qui ne sont manifestement pas prêts de digérer cette attaque.On pourrait ajouter que la SGDL s'était également précipitée vers Hadopi, en son temps, considérant que la protection du droit d'auteur méritait bien que l'on puisse faire du flicage sur internet. L'avenir montra à quel point cette position était erronée Sans parler de ceux qui soudainement s’interrogent sur la validité d’une telle décision. ActuaLitté a d’ailleurs sollicité la SGDL, ainsi que différents membres de son CA pour s’assurer que le choix de porter plainte respecte bien les statuts de l’association. Sans quoi, il faudra se demander si le portrait de Kim jong un ne devrait pas remplacer la tenture avec Balzac.