Joann Sfar publie Aspirine sur Instagram, Werber lance un cadavre exquis

stevepb, CC 0

Hey ! Si vous cherchez des activités pour passer du temps avec vos enfants pendant le confinement, je vous suggère ce jeu de dessin que j'avais inventé pour Filleule, qui avait adoré !



Clique https://t.co/VZH8TvWd1y pic.twitter.com/aOGWpd2Vyr — -Boulet- (@Bouletcorp) March 16, 2020

Vous avez des enfants confinés avec vous ? Invitez-les à la #Coronabaston !

Imprimez ce dessin et proposer leur de dessiner des super combattant.e.s pour affronter le virus : robots géants, dinosaures avec masques de protection, armée de chatons immunisés, tout est permis ! pic.twitter.com/ctXwwh5U7Y — Loïc Sécheresse (@loicsecheresse) March 15, 2020

Je vous propose un jeu ( un cadavre exquis) : je lance une phrase, et par un tweet, vous continuez l’histoire :

« Celà faisait maintenant trois ans qu’ils étaient confinés dans cette pièce. Isolés et résignés, ils se demandaient si ... »

A vous : pic.twitter.com/y0fAsvTFRH — Bernard Werber (@Werbernard) March 17, 2020

Le dessinateur Joann Sfar l’a décrété : « Puisque personne n’imprime rien ces jours-ci, je vais mettre le prochain album d’Aspirine sur Instagram. Case après case. » Aspirine, cette étudiante de philosophie devenue vampire, était arrivée en librairies en juin 2018, avait connu un tome 2 en juin de l’année passée.La morte-vivante, assez mal à l’aise avec l’idée de devoir sucer du sang, se venge en dévorant les amants de sa sœur, également colocataire. Et ce, jusqu’à sa rencontre avec Ydgor, totalement sous le charme. Une dizaine de cases a déjà été diffusée sur le compte Instagram de l’auteur — qui fournit également un exemple d’attestation à présenter aux autorités pour justifier d’une sortie de son domicile.Pendant ce temps, d’autres poursuivent le partage d’idées pour divertir les plus jeunes : Boulet, lui a inventé un jeu de dessins pour sa filleule, qu’il diffuse avec générosité. Simple et ne nécessitant qu’une feuille blanche et un crayon, vous voici en route pour des heures de dessins méthodiques – règles à l’appui.Autre approche, Loïc Sécheresse s’engage dans le #coronabaston : il propose un dessin à imprimer (nul besoin d’attestation pour ce faire) et d’encourager les plus jeunes à dessiner un opposant au coronavirus, à même de lui péter la tronche. Ludique et divertissant, les réponses qui sont parvenues par le réseau sont à consulter ici , et des plus intéressantes.Enfin, plus cérébral, Bernard Werber s’est pris au jeu du cadavre exquis, via Twitter. Il a suggéré une phrase d’accroche et libre à chacun de poursuivre l’aventure : « Cela faisait maintenant trois ans qu’ils étaient confinés dans cette pièce. Isolés et résignés, ils se demandaient si... » Une approche un peu détournée du principe originel, mais en cette période, tout détournement est bon à prendre.N’hésitez pas à laisser dans les commentaires d’autres initiatives que vous auriez repérées sur les réseaux pour enrichir ce billet !