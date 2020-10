Joël Dicker présidera la Fête du Livre du Var à Toulon

Crédit photo : Joël Dicker © Patrick Roy

La fête du livre du Var se présente comme 3 jours de festivités littéraires où sont conviés près de 150 auteurs et illustrateurs. Au programme de cette 23e édition : romans, jeunesse, BD, essais, livres d’art ou encore polars. Les participants sont invités à profiter d’« un temps de réflexion partagée, de relecture et de célébration des temps forts de l’année : littéraires, politiques, artistiques, sportifs, sociaux, nationaux et internationaux. »Pour présider l’évènement en ces temps troublés, les organisateurs ont fait appel au romancier Suisse Joël Dicker. Mondialement connu pour l’affaire Harry Quebert, Grand Prix du roman de l’Académie française et Prix Goncourt des lycéens, Dicker a publié son nouveau roman L’énigme de la chambre 622, le 27 mai 2020 aux Éditions de Fallois.Ce choix serait un « honneur » pour l’écrivain qui se confie à Nice Matin sur le travail solitaire d’auteur et sur le plaisir de retrouver le « monde des vivants » à travers cette future rencontre avec les lecteurs.