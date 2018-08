Joël Robuchon, un chef de coeur, de tous coeurs

La mort du chef Joël Robuchon a marqué les esprits : décédé ce 6 août dernier, le cuisinier français vivait à Genève. En ce 17 août, un hommage est prévu, réunissant plus de 2000 personnes à Poitiers, à la cathédrale, pour une cérémonie religieuse. Une cérémonie publique souhaitée par la famille.



Ce sera « un instant fraternel et solennel en mémoire de celui qui restera un guide, un père formateur, une étoile directrice, un ami, un homme affectueusement attaché », indique un communiqué de la famille du Chef.

Ce dernier se retrouvera cependant dans le cœur, presque littéralement, des lecteurs, dans les prochaines semaines. Le chef avait concocté plusieurs livres de cuisine – notamment avec Le Grand Larousse gastronomique, ou encore des témoignages de son métier, et bien d’autres.

En collaboration avec le docteur Benoît Lequeux, Robuchon avait participé la réalisation d’un livre, Cuisiner avec son cœur, le chef ayant signé la préface. La Nouvelle République indique que cette collaboration a démarré voilà six mois, avec un enthousiasme immédiat de Robuchon.



Outre la préface, il a proposé une sélection de recettes pour ce livre destiné aux personnes avec une insuffisance cardiaque. Comme le bouillon de volaille qu'il recommandait, parce que ce plat, modeste, lui donne un réelle énergie. Avec un conseil notable : « Cuisiner moins salé n'est pas synonyme de sans saveur. »

« Sa disparition me touche d’autant plus qu’il était au-delà du business que certains chefs connus nous ont fait entrevoir… Malgré ses 32 étoiles au Guide Michelin, il avait gracieusement accepté de participer à ce projet. C’est un très beau cadeau qu’il laisse aux patients et nous lui sommes pleinement reconnaissants », indique le Dr Lequeux.



Un titre que l’on ne retrouvera pas dans le commerce puisqu’il sera gratuitement distribué aux patients, à compter du mois de septembre. Un livre de recettes spécifique, qui propose des solutions prenant en compte les problèmes de cœur rencontrés.