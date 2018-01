Joëlle Losfeld et Catherine Millet défendent la “liberté d'importuner” des hommes

La libération de la parole de femmes travaillant dans l'industrie cinématographique, actrices ou non, a lancé des débats, dans le monde entier, sur la manière dont la société pouvait inciter des femmes agressées à se taire, ou encore favoriser l'impunité pour leur agresseur. Un collectif de femmes, dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie, Catherine Millet et l'éditrice Joëlle Losfeld, a publié une tribune dans Le Monde pour défendre la « liberté d'importuner » des hommes, estimant que celle-ci est indispensable à la liberté sexuelle.

(Giulia Forsythe, CC BY 2.0)

« Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle » : c'est sous ce titre qu'un collectif de 100 femmes publie une tribune dans le journal Le Monde (accès abonnés). Parmi les signataires, on retrouve Catherine Deneuve, l'éditrice Joëlle Losfeld et les auteures Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet, rapporte l'AFP.La tribune commence par une phrase de mise au point, pour lever toute ambiguïté : « Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n’est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. » Mais la suite du texte ne fait aucun doute : les signataires critiquent ici l'ouverture de la parole qui a eu lieu à la suite de l'affaire Weinstein, qui a vu plusieurs actrices accuser le producteur Harvey Weinstein d'agressions et de harcèlement sexuel.« [C]ette libération de la parole se retourne aujourd’hui en son contraire : on nous intime de parler comme il faut, de taire ce qui fâche, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices », assure la tribune, qui fait rapidement le lien avec une réduction des libertés féminines, à l'inverse de ce que prétend les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc sur les réseaux sociaux.« Or c’est là le propre du puritanisme que d’emprunter, au nom d’un prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d’éternelles victimes, de pauvres petites choses sous l’emprise de phallocrates démons, comme au bon vieux temps de la sorcellerie », indiquent les signataires.Le mot est lâché : comme d'autres détracteurs de ces mouvements qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, la tribune évoque « une campagne de délations et de mises en accusation publiques d’individus » qui a eu pour effet de voir des hommes démis de leur fonction « d’avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses « intimes » lors d’un dîner professionnel ou d’avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l’attirance n’était pas réciproque ».