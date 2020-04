JoeyStarr, confiné avec Blaise Cendrars

Rendez-vous à prendre, ce 17 avril à 12h sur le site nova.fr. Joey va nous régaler d’une lecture du Mauvais juge, une nouvelle extraite du recueil Petits contes nègres pour les enfants blancs.« Depuis le début du confinement, Radio Nova se met au service de ses auditeurs et de leurs enfants avec le programme, “Les rappeurs règlent leur conte !” : un rappeur dégaine son âme de bambin et lit un conte à sa façon, face caméra », indique la radio dans un communiqué.En effet, dans un premier épisode, Hatik avait lu Poulou et Sébastien de René Escudié.Zoxea lit le Conte de l'eau bleue de Laurence Tixador.Les six épisodes sont à retrouver à cette adresse Et JoeyStarr en exclusivité est ici :