John Oliver pose un lapin au Vice Président de Donald Trump

Comédien et animateur du late night show, Last Week Tonight, sur HBO, John Oliver se fait défenseur des droits L.G.B.T.Q. avec sa version parodique de l'album pour enfant. Il le présente même lors de son émission comme "un meilleur livre sur Bundo" comme le rapporte le site Politicus USA Le ton de cette nouvelle version est à contre-courant de celle proposée par Charlotte Pence, propriétaire de Marlon et fille de Mike Pence. En effet le 14 mars, elle avait publié un livre sur la vie de son compagnon que sa mère avait pris soin d’illustrer.En quelques jours à peine, l’équipe de l’émission Last Week Tonight s’empare de l’idée et le 18 mars sort : Last Week Tonight with John Oliver Presents a Day in the Life of Marlon Bundo. Et ce joli petit lapin gay a l’air de plaire puisqu’à peine une semaine après sa sortie, les ventes de l’album parodique ont de loin dépassé celle de la version plus « officielle » avec 180 000 exemplaires vendus en 2 jours, en faisant le numéro un des ventes sur Amazon quand son concurrent reste à la quatrième place.L’album a été écrit par Jill Twiss et illustré par EG Keller. Il décrit l’épopée sentimentale de Marlon Bundo lorsqu’il tombe amoureux d’un autre petit lapin mâle qu’il aimerait épouser. Seulement voilà, une punaise conservatrice aux airs non dissimulés de Pence compte bien les en empêcher. Spoiler alerte, l’insecte puant n’aura pas raison de leur amour. Une belle réponse aux penchants anti L.G.B.T.Q. que le Vice Président avait déjà affirmés quand il était gouverneur de l’Indiana.