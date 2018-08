John Sargent, invité du CEO Talk de la Foire du livre de Francfort

Le grand patron du groupe américain Macmillan, John Sargent, sera l’invité d’honneur du CEO Talk de la Foire du livre de Francfort. Traditionnellement, cet instant permet à un grand dirigeant, durant une heure d’intervention, d'exposer sa vision de l'édition et de répondre à un parterre de journalistes internationaux.





John Sargent © Macmillan



L’intervention du CEO de Macmillan portera sur les changements d’habitude de consommation de lecteurs et l’enjeu international autour du storytelling. La rencontre sera ouverte par Katja Böhne, vice-présidente marketing et communication de la Frankfurter Buchmesse, et présidée par Rüdiger Wischenbart.

Depuis 2014, le CEO Talk est devenu un rendez-vous traditionnel du programme Frankfurter Buchmesse Business Club.

John Sargent, vice-président du groupe Holtzbrinck et PDG de Macmillan, est spécifiquement en charge du secteur enseignement supérieur et la gestion des activités commerciales à travers le monde.

ActuaLitté assurera la couverture de cette rencontre.



L’occasion, également, de revenir avec lui sur la politique commerciale en matière de livres numériques, mais également de sa riposte, dans les règles, contre Donald Trump. Éditeur du livre sulfureux Fire and Fury, Sargent s’était presque étranglé en apprenant que le président américain avait demandé que l’ouvrage soit censuré.