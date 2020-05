Jonathan Karp devient CEO de Simon & Schuster

illustration ActuaLitté CC BY SA 2.0

En 2010, Karp rejoint le groupe éditorial, et selon Bob Bakish, PDG de ViacomCBS, la maison mère, il incarne « les valeurs que Carolyn a instillées chez S&S ». Âge de 56 ans, il a bourlingué entre les groupes éditoriaux et reprend la structure au moment où la pandémie de la Covid-19 a mis à mal toute l’industrie du livre — et l’économie du monde occidental.Karp affirme qu’il se reposera sur le travail accompli par Reidy pour appuyer les transformations de la structure. « J’ai envers Carolyn une dette que je ne pourrai jamais lui rembourser, mais je ferai tout mon possible pour cela, en perpétuant ses règles et son humanité, dans ma collaboration avec vous », indique le nouveau responsable.Simplicité et créativité, les deux mots d’ordre de sa direction. A suivre…