Joseph Kessel, à la découverte de l'écrivain aventurier

Ce 29 septembre, Arte donne rendez-vous aux passionnés de voyages et d'expériences humaines, avec une soirée consacrée à Joseph Kessel. Un film et un documentaire sont à découvrir — avec notamment un portrait inédit de l'écrivain aventurier, réalisé par Marie Brunet-Debaines.









20 h 55 La passante du Sans-Souci



L’ultime rôle de Romy Schneider, qui incarne successivement, des années 1930 aux années 1980, deux femmes victimes du nazisme et de l’antisémitisme. Un film qu’elle illumine d’une présence bouleversante.

22 h 45 Kessel, un lion



Quarante ans après la mort de Joseph Kessel, une exploration fascinante des mille et une vies de l’écrivain aventurier. Grand reporter, écrivain, résistant, aventurier… Voyageur dès l’enfance, Joseph Kessel connaît la gloire et la richesse avant ses vingt-cinq ans, après avoir survécu à la Première Guerre mondiale. À vingt et un an, il a bouclé son premier tour du monde.



[Extrait] Le lion de Joseph Kessel



Son premier roman, L’équipage, est édité par Gallimard. Le touche-à-tout charmeur et plein de panache flirte avec la nuit de longues années durant, pour les personnages hauts en couleur qu’il y croise. Grand reporter, il couvre la montée du nazisme et s’engage dans la résistance, qui lui inspirera avec Maurice Druon le célèbre « Chant des partisans » et son roman L’armée des ombres, avant de suivre tous les grands procès d’après-guerre.



À 60 ans, il écrira l’un des plus grands best-sellers du XXe siècle, Le lion.Quel point commun lie l’écrivain au noceur, au voyageur, à l’amoureux ? Entre superbes séquences d’animation en noir et blanc, émouvantes archives et passages lus de ses œuvres, une exploration des mille et une vies d’un homme éternellement émerveillé par ses semblables. (En replay jusqu’au 29 novembre 2019)