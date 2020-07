Journalisme et diffamation : quand la presse fait son travail

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération

Allégation ou imputation d’un fait déterminé

Mise en cause d’une personne déterminée

La mauvaise foi

La publicité

photo : cocoparisienne, CC 0 - Ceci est (ou n'est pas ?) un sac poubelle

Historiquement, l’Édit de Saint-Germain-en-Laye de 1561 établit la première protection contre l’honneur des personnes en France. Dix ans plus tard, le 16 avril, fut interdite la publication de tout libellé, livre ou placard diffamatoires. La loi du 17 mai 1819, au sortir de la Révolution et de l’Empire, structura les bases des délits de diffamation et d’injure — prolongées dans la loi du 29 juillet 1881 (art. 29).Cette dernière expose ce qui suit :Délit pénal, la diffamation s’accompagne de 12.000 € d’amende. Pour autant, la France est aussi signataire de la Convention européenne des Droits de l’Homme (4 novembre 1950). À son article 10, la CEDH — qui a primauté sur la loi — assure la liberté d’expression et d’opinion. En somme, la diffamation devient une exception à la liberté d’expression, dont elle sanctionnerait les dérives. Et ce, même si la liberté d’expression prime.Pour l’évaluer, cinq points sont cruciaux, et doivent être réunis.Il s’agit du principe même de l’infraction, qui régit le régime juridique de la diffamation. Pour autant, honneur et considération n’ont pas les mêmes appréciations : le juge doit envisager sa réalité, sans tenir compte du préjudice subi par la victime.De même, il y aurait atteinte à l’honneur suivant qu’on impute à une personne différents points : la commission d’une infraction, un acte contraire à la morale, un acte contraire à la probité ou aux bonnes mœurs.Il ne suffit en effet pas d’un point d’interrogation ni d’un conditionnel pour éviter la diffamation. La déformation, les formes interrogative, négative ou conditionnelle, dubitative, la formulation de rumeurs, l’hypothèse ou le soupçon, l’insinuation ou l’allusion sont des modes de diffamation.Il en va de même avec la reproduction des propos incriminés.Il faut, bien entendu, que l’on puisse cibler directement la victime de la diffamation — qu’elle soit clairement identifiable. Un individu qui s’estime mis en cause, mais qui n’a qu’une vague ressemblance avec le sujet d’une critique humoristique n’est pas recevable à intenter une action en diffamation.L’action est en effet jugée irrecevable si les indications fournies sont insuffisantes pour que l’on procède à l’identification. Or, les juges estiment aussi que même si des initiés pensent avoir démasqué une victime potentielle, la désignation n’est pas nécessairement démontrée.La presse comme l’édition sont des lieux privilégiés pour les attaques en diffamation. En effet, toute diffamation implique l’intention de diffamer, assurerait M. de La Palice. Comprendre : impossible de dire du mal d’un tiers sans avoir conscience qu’on le fait. Bien que la jurisprudence a introduit des faits justificatifs.On ne peut en effet que présumer de la diffamation : le prévenu peut ainsi démontrer sa bonne foi, et prouver alors que ses propos sont fondés. Le juge appréciera alors des critères d’objectivité, de prudence, d’absence d’animosité personnelle et de légitimité du but poursuivi.Enfin vient l’exception de vérité : toute plainte sera ainsi dégagée, si l’accusé parvient à prouver la vérité de ses accusations.Retour sur l’article 29 de la loi de 1881 : la publication directe, ou la reproduction de propos représentent des moyens de publicité. A fortiori un article de presse, ou un ouvrage. Cette notion de publicité aura un impact sur le régime applicable à l’infraction : on oscillera entre 38 et 12.000 € en fonction de la période.Reprenons donc, en résumé : la liberté d’expression prévaut, et la diffamation n’est qu’un mécanisme visant à titre exceptionnel à sanctionner les dérives de la liberté d’expression. Pour caractériser la diffamation, il faut le cumul de ces cinq critères. Si l’un d’eux manque, l’infraction n’est pas qualifiée juridiquement.Dans l'hypothèse où les cinq sont facilement identifiables et reconnus, alors les problèmes peuvent commencer.