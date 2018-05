Journée d'étude biblioéconomique, les inscriptions sont ouvertes

Le 19 juin prochain, la petite salle du Centre Georges Pompidou à Paris accueillera la programmation de la journée d’étude intitulée « Actualité de la recherche dans les bibliothèques ». Organisées par la Bibliothèque Publique d’Information et l’École Nationale Supérieur des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, les inscriptions à cette manifestation sont actuellement ouvertes.





Cette journée d’étude est un rendez-vous annuel permettant de faire le point sur une partie des études et des recherches qui ont lieu en termes de bibliothéconomie dans les deux établissements organisateurs. Elle sera également l’occasion pour les élèves conservateurs et conservatrices d’État de l’Enssib de présenter leur mémoire de fin d’études.



De nombreux intervenants viendront animer les quatre discussions de la journée :



10h30 - 12h30 : Regards croisés BPI/BNF sur les publics : des enquêtes descriptives jusqu'à l'expérience de visite



À partir des enquêtes récentes mises en œuvre à la BPI et à la BnF, à l'aide de méthodes quantitatives et de méthodes qualitatives, les intervenants proposeront un regard croisé sur les modalités d'appropriation de ces deux établissements et de leurs services par leurs publics. Des extraits de films documentaires viendront illustrer le propos.



Animé par : Muriel Amar (BPI/Service Études et recherche), Irène Bastard (BnF, Délégation à la stratégie et à la recherche), Agnès Camus-Vigué (BPI/Service Études et recherche), Christophe Evans (BPI/Service Études et recherche).



12h30 - 13h : Le cinématon de la BPI



Dans le cadre des festivités liées aux 40 ans de la BPI, un dispositif permettant d'enregistrer les témoignages des lecteurs a été mis en place : retour sur le recueil de ces portraits filmés.



Animé par : Caroline Raynaud (BPI), Florence Verdeille (BPI)



14h30 - 15h30 : Qualifier et énumérer les impacts des bibliothèques publiques



Pierre le Quéau et/ou Olivier Zerbib, chercheurs membres du laboratoire PACTE, université Grenoble-Alpes, associés à l'Observatoire des Politiques Culturelles pour la réalisation de l'étude sur l'impact des bibliothèques.



15h30 - 17h : 3 focales sur l'actualité du métier : Réalité augmentée et virtuelle, les personas et les services publics de proximité en bibliothèque.



Dans la continuité de leur mémoire de fin d'études du diplôme de Conservateur des bibliothèques (DCB26), Coline Gosciniak, Mathilde Lorit-Regnaud et Mathilde Herrero viendront présenter les points saillants et les conclusions de leurs travaux.



Discussion animée par André-Pierre Syren, directeur de la Valorisation à l'Enssib.