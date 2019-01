Journée d'étude : “La censure invisible”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Plusieurs pistes de réflexion seront abordées : comment distinguer l’interdiction de la censure ? ou encore les tensions entre littérature, culture, normes sociales et religieuses.De même, quelles sont les relations entre censure et création et de quelle nature sont aujourd’hui les objets de la censure et de l’autocensure en matière littéraire ?Comment favoriser la liberté de création, la prise de risque des auteurs et éditeurs ?Préprogramme8 h 45-9 h30 Discours d’ouvertureCommunication introductive par Laurent Martin, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3Laurent Martin dressera un panorama historique et théorique de la censure en FranceLa censure n’a pas disparu aujourd’hui, elle s’est transformée, prenant d’autres formes, en particulier « judiciaires et même invisibles ».Pourquoi censure-t-on ? Qui censure et comment ?Que fait-on avec la censure ou contre la censure ?10 h 15-10 h30 Questions — débatLa littérature de jeunesse « polarise toutes les formes de censure ». Retour sur la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : Contexte/Enjeux/Contournement.Le souci légitime de protection de la jeunesse peut-il s’abattre sans discernement sur la création ?Comment donner à voir la diversité et la qualité de la littérature jeunesse, et permettre qu’elle joue sans entraves un rôle majeur dans la construction du jeune lecteur ?Ces images qui dérangent ?Quand la bande dessinée ose !Comment favoriser la prise de risque face à des pressions et des actions normatives ?Politique d’acquisition & autocensure !Intervenants :• Les Editions Les Requins Marteaux• Francine Bouchet, directrice des éditions La Joie de Lire (Suisse)• Kaoutar Harchi, romancière et sociologue• Martine Itier-Cœur, membre du Comité éthique de l’ABF.11 h 45-12 h Questions — débatCommunication de Sylvie Ducas, professeur de littérature française, Université Paris-Est CréteilLa construction identitaire de l’écrivain dans son rapport à l’écritureQuand l’autocensure devient une des conditions de l’œuvre littéraire.14 h 45-15 h Questions — débatQuelles sont les différentes atteintes à la liberté d’édition auxquelles les éditeurs indépendants sont confrontés ?Comment les éditeurs résistent-ils pour préserver et défendre leur liberté d’édition ? Comment déjouent-ils la censure ?Peut-on parler d’une plus grande « fragilité » de l’acte d’éditer aujourd’hui en France ?Du point de vue des éditeurs, il y a-t-il une limite à la liberté d’éditer (et donc d’expression) ?Intervenants :• Christian Thorel, Libraire, Librairie Ombres Blanches, Toulouse• Abdellah Taïa, romancier et réalisateur• Clémence Hedde, Alliance internationale des éditeurs indépendants• Violaine Carrique, responsable pôle Art-Cinéma, Médiathèque José Cabanis, Toulouse16 h 15-16 h30 Questions — débat16 h-17 h : Synthèse de la journée par Laurent MartinLes inscritptions doivent se dérouler à cette adresse , gratuitement, mais avant le 13 février. Plus d'informations