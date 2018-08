Journée d'étude : les droits culturels des personnes empêchées

L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) annonce, le 15 octobre 2018, l'organisation d'une journée d'étude consacrée aux droits culturels et aux personnes empêchées. Hospitalisés, emprisonnés, handicapés, des usagers sont éloignés, par leur condition, de la culture : les bibliothèques peuvent alors jouer un rôle décisif dans leur accès à celle-ci.

La journée se déroulera au sein de l'Hôpital Robert Debré, à Paris.Le programme est le suivant :9h30 : Accueil10h : Introduction de la journéeHélène Gilardi, directrice de l’hôpital universitaire Robert-DebréChantal Ferreux, secrétaire générale de l'ABF10h15 : La notion de droits culturels pour les publics empêchésJean-Michel Lucas, conseiller en politique culturelleFlorence Bianchi, directrice de l’ALCA Nouvelle Aquitaine11h : Publics empêchés, publics éloignés, quelle définition ?Claude Poissenot, sociologue11h45 / 12h15 : Échanges et questions12h15 / 13h45 : Déjeuner libre - Visite de la médiathèque de l’hôpital13h45-16h45 : EN PRATIQUE, des exemples d’actions et de partenariats en milieux pénitentiaires et hospitaliersVéronique Bibard Manteau, directrice des médiathèques municipales de La RochelleMalika Ben Mesbah, directrice de la médiathèque Robert DebréDelphine Henry, directrice générale de la FILLMaeva Dubosc, coordinatrice des actions pour les publics éloignés et empêchés, bibliothèques municipales Châlons-en-ChampagneClaire Castan, chargée de la vie Littéraire et des publics empêchés - ARL Paca16h15 : Conclusion16h45 : Visite de la médiathèque de l’hôpital15 octobre 2018Hôpital Robert Debré – 48, bd Sérurier Paris 19eAmphithéâtre Vilmer Point bleu Rez-de-chausséeMétro Porte des Lilas ligne 11 ou Ligne 7 bis : Porte du Pré Saint-Gervais ou Tram 3B arrêt Hôpital R. Debré