Journée d'étude : Mobilisation en faveur du livre et de la lecture

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0

Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Culture ont lancé une vaste mobilisation en faveur du livre et de la lecture afin qu’enfants et adolescents acquièrent et conservent durablement l’envie et le goût de lire. Cette ambition commune a été rappelée en septembre dernier, à l’occasion de la présentation du plan « À l’école des arts et de la culture ».La journée de formation du 26 mars 2019, ouverte aux personnels d’encadrement, aux formateurs de l’éducation nationale et aux professionnels des bibliothèques publiques, a pour objet de rappeler les grands axes et les moyens d’action au service de cette mobilisation pour l’amplifier et valoriser, en les diffusant, les initiatives prises dans les territoires.Quelles complémentarités, quels croisements et quelles pistes de travail commun entre les actions portées par le ministère de la culture (réflexion sur l’ouverture et les missions des bibliothèques publiques, mise en place des « Contrats territoire lecture », déploiement du dispositif « Rendez-vous en bibliothèque »…) ?On interrogera également celles portées par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (plan d’investissement dans des bibliothèques d’école, temps banalisés de lecture personnelle dans les écoles et les établissements scolaires type « quart d’heure lecture », promotion de la lecture à voix haute, évolution des CDI vers des Centres de Culture et de Connaissances,…) prenant en compte les pratiques culturelles des jeunes ?Quels partenariats autour de la lecture et de l’accès aux livres développer entre écoles, collèges et lycées d’une part et bibliothèques publiques d’autre part ? Quels autres partenaires mobiliser autour de ces objectifs communs, et sous quelles formes ?Programme :8 h 45 — 9 h 15 : Accueil9 h 15 – 9 h 45 : Discours d’ouverture – Le déploiement de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture dans ses différentes modalitésChristine Carrier, directrice générale de la Bibliothèque publique d’informationJean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire, ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesseMartin Adjari, directeur général des médias et des industries culturelles, ministère de la culture,Matinée : Tables rondes : 9 h 45 — 12 h 309 h 45 – 11 h : Mobiliser en faveur du livre et de la lecture : leviers, réalisations, perspectives dans le 1er degréAnimation : Marie-Hélène Leloup, inspectrice générale de l’éducation ntionaleLes crédits bibliothèques d’école dans le Finistère.Manuel Bock, IEN Académie de Rennes,Alexandre Quet, IEN Académie de Rennes,François Girotto, maire de Plouégat-Moysan (Finistère)Les listes de références et les bibliothèques d’école.Max Butlen, maitre de conférences honoraire en Littérature et langageLa mise en place de projets de lectures partagées dès le plus jeune age.Léo Campagne-Alavoine, directrice de l’agence « Quand les livres relient »Jean-Rémi François, directeur de la bibliothèque départementale de prêt des Ardennes11 h – 11 h 15 : Pause11 h 15 — 12 h 30 : Mobiliser en faveur du livre et de la lecture : leviers, réalisations, perspectives dans le second degréAnimation : Didier Vin Datiche, Iinspecteur général de l’éducation nationale, groupe EVSLe Vade-mecum « Vers des centres de connaissance et de culture »La nécessaire adaptation des espaces pour mobiliser la communauté éducativeLaurent Jeannin, maître de conférences, université Cergy-Pontoise,Frédéric Kerbèche, directeur Education du département du Val d’OiseLe libre quart d’heure de lectureJean-Michel Wavelet, IA-IPR EVS, académie de Nancy-MetzLa lecture au lycée professionnelPierre-Yves Pépin, IA-IPR EVS, académie de Grenoble,Alexandra Bois, professeur-documentaliste, lycée des métiers Porte des Arcs de Rumilly, académie de Grenoble,Béatrice Charvier-Devaux, responsable de la médiathèque Quai des Arts de Rumilly12 h 30 – 14 h : Pause déjeuner. Visite des stands14 h – 14 h 30 : Conférence : La lecture dans les pratiques culturelles des jeunesSylvie Octobre, sociologue, ministère de la culture.14 h 30 – 16 h : Table ronde : mobiliser en faveur du livre et de la lecture dans tous les territoiresAnimation : Thierry Claerr, chef du bureau de la lecture publique, Direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la cultureLe partenariat avec les CDI et les écoles dans l’HéraultAgnès Defrance, chef du service Médiathèque Pierres Vives et Médiations, médiathèque départementale de l’Hérault« Rendez-vous en bibliothèque » PACA : « Les Fables de La Fontaine »Aurélie Giordano, chargée de mission, Agence Régionale du Livre PACALes apprentis littéraires d’ArtoisLaetitia Opigez, professeur de lettres-histoire géographie, lycée des métiers Jacques Le Caron d’Aras et chargée de mission DAAC, académie de Lille,Catherine Drevet-Mulard, coordinatrice des actions culturelles des bibliothèques d’Arras.16 h – 16 h 30 : Conclusion de la journée par son grand témoin,Françoise Legendre, inspectrice générale des bibliothèquesLieu : Centre Pompidou — salle cinéma 119 rue Beaubourg75004 ParisL’événement est organisé conjointement par la Bibliothèque publique d’information, le Service du Livre et de la Lecture (Direction générale des médias et des industries culturelles — ministère de la Culture) et la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Pour y prendre part, il faudra passer par ce formulaire d’inscription