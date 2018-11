Journée des influenceurs littéraires : le bouleversement internet

Dans le cadre du festival littéraire La fureur des mots, organisé par la mairie du 14e arrondissement de Paris, la maison d'auto-édition Publishroom donne rendez-vous à tous les passionnés de littérature et d'édition pour la journée des influenceurs, une après-midi placée sous le signe du partage et de la découverte dans une ambiance festive et bon enfant.









Au programme, des blogueurs, des professionnels de l'édition, des start-up innovantes réunis autour d'une thématique : la place des influenceurs dans le paysage littéraire. Et bien sûr, des surprises pour cet événement gratuit et ouvert à tous !

Des sites communautaires jusqu'aux blogs, jamais le discours littéraire amateur n'a été aussi foisonnant. Certains veulent y voir l'alternative à une critique professionnelle de moins en moins écoutée. Les avis d'Amazon et les blogs auraient même déchu les critiques littéraires de leur statut.



« Aujourd'hui, les clients du livre se réfèrent à l'avis des internautes comme lorsqu'ils choisissent un restaurant ou un voyage », souligne Xavier Flamand, directeur de la section livres d'Amazon. Le jugement du quidam apparaît comme un gage d'indépendance et d'authenticité face à une critique officielle généralement plus attendue.



Si nombre de sites, blogs et autres pages sont le fait de passionnés qui souhaitent simplement partager leurs goûts, d'autres sont souvent nés d'une déception face au fonctionnement du milieu littéraire. En témoignent les blogueurs, booktubeurs et autres instagrameurs de plus en plus nombreux à accepter de mettre en avant l'auto-édition et ses auteurs.

Cette année, l'événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la nouvelle place des influenceurs dans le paysage littéraire : blogueurs, booktubeurs, communiquants, auteurs ou tout simplement passionnés de littérature.

Plus d'infos via l'événement Facebook

Alors, qu'y présente-t-on ?



- Faire découvrir au grand public cette nouvelle scène littéraire, dynamique et hypercréative.

- Proposer aux influenceurs des activités et rencontres ludiques au cours d'une journée pensée pour eux.

- Permettre aux influenceurs de nouer de nouveaux partenariats, entre influenceurs et avec des auteurs, marques et pros.

- Permettre à des professionnels de l'édition de s'inscrire dans une démarche d'innovation et d'ouverture, d'accroître leur notoriété et de rencontrer des partenaires.

- Mettre en valeur les nouvelles idées relatives à l'édition.

- Développer cet événement littéraire original, moderne et novateur et permettre aux influenceurs de bénéficier d'un espace de rencontre et de parole.

L'événement aura lieu à la mairie annexe du 14e arrondissement au 12, rue Pierre Castagnou, 75014 Paris.



Cette année, la journée bénéficie du soutien de la mairie du 14e arrondissement et s'inscrit dans la programmation du festival La fureur des mots. Elle se tiendra le Mardi 27 Novembre, entre 14h et 19h.

Demandez le programme !

- 14H30 - 15H30 / Quelle place pour les influenceurs dans le paysage littéraire ?



Une question de fond débattue par des spécialistes du monde de l'édition aux visions différentes et complémentaires : Nicolas Gary, directeur de la publication du magazine Actualitté, Guillaume Teisseire, cofondateur du réseau social de lecteurs Babelio, Stéphanie Vecchione, consultante en promotion digitale du livre et Sabrina Grimaldi, fondatrice de la maison d'auto-édition Publishroom.

- 16H - 17H / Paroles d'influenceuses



Influenceuses littéraires aux milliers d'abonné(e)s , Emma du blog « Livres à lire », Emilie de la chaîne Bulledop et Aurélie du blog « Des livres et moi » reviendront sur leurs parcours, leurs motivations, leurs façons de travailler mais aussi leur vision du monde de l'édition. Elles se prêteront également au jeu des questions pour un moment de rencontre privilégié avec leurs abonnés.

- 17H30 - 18H / Tous blogueurs !



Tous les intervenants des différentes tables rondes de la journée présenteront un conseil de lecture, un coup de cœur et s'essayeront ainsi au difficile exercice de la chronique littéraire.



ActuaLitté est partenaire de cette journée.



