Journée du manuscrit francophone 2019 : liste des auteurs nominés

En l’espace de 6 années, la Journée du Manuscrit Francophone a offert à plus de 2500 auteurs de 25 nationalités de publier leur livre.Tous les livres publiés le 24 octobre 2019 ont été soumis au Jury qui attribuera 7 Prix et le Grand Prix du Jury, suivant les sept catégories, avec également un Grand prix du Jury. L’an passé, six catégories avaient été récompensées : en 2019 est ajoutée la Jeunesse.Et la liste est la suivante :Mama Binette Naufragée en Barbarie de Mahdi BoukhalfaLes paladins du Lys de Benoit BalayéLe scribe de l’amnesia de Frederic ChampsiauxTu mangeras chez les Juifs et tu dormiras chez les chrétiens de Sidi Miloud bel AsriLe mélange des sables de Valerie LandsheereLes yeux de charbon de Sandrine FillassierLe leader ou personne de Michel ThouillotVendettas de Janine SpeiseL’impressionnable de Clara MicheleLes veilleurs de l’Orénoque de Michèle BielmannCroire ne pas croire... Est-ce savoir ? de Robert SoustreVitale Europe de François LerouxHéra et Aphrodite s’interrogent sur leur beauté de Isaïe NzeyimanaLes mammifères sauvages d’Algérie de Mourad AhmimAu-delà des horizons bleus de Batel T.La chorale des mondes de Renauld GbètowènonmonHirak de la plume espoir de Nesrine MaharziHeur en miniature de Lemaguemba DounaAu gré de mes humeurs de Hachemi ChebilLes bleus des maux de Abed ManseurPoétiques de la rive de Alliémon’n EffiqPleurs de rebec de Abdelnahime MeghziliMène-moi où la nature se mêle de Hélène BertheHymnes de Zoubir ZerargaTigre blanc de Tzëelia C. de RondeSoutiens le bon combat d’Innocent Mwendo TwisengeAutant en emporte de Gilles FavreUne erreur d’écriture de Jane GoyrandElle est ma fille de Madeleine ColombelMutterland de Janine DelbecqueLa tragédie du sang vengeur de Norbert Luc NobiméLa Rêveuse — Altères Livre 1 de Sylvie RossetFlammes jumelles — Le lien de Nancy LoumingouInitiée de Stéphanie CreusotSherlock Holmes et les disparus de Cornouailles de Martine Ruzé-MoënsL’exception qui confirme la règle de Axel PolglaceLa quête du grand changeur de Yves MalungilaC.T.e de Gonzague DidelotLa cérémonie de remise des prix, excepptionnellement, se déroulera ce 13 novembre, en partenariat avec ActuaLitté.