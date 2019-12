Journée pro : la lecture a-t-elle encore de l'avenir ?

(photo d'illustration, Simon Cocks, CC BY 2.0)

Programme de la journée :Accueil caféPrésentation de l’étude 2017 commandée par le CNL et réalisée par IPSOS Les Français et la lecture 2017Lecture par Corinne BeletLes adolescents et la lecture (Intervenant à confirmer)Déjeuner libre pour les participantsComment donner le goût de lire à tous ?Intervenants : Cindy Maistry, Coordinatrice Des livres à Soi, Assistante relations publiques ; Sylvie Joufflineau, Fondatrice de l'association Lire à Voix Haute Normandie, Formatrice et lectrice et Laure Gombault, coordinatrice du réseau territoire lecture Caen-la-Mer.Modération Dominique PanchèvreLecture par Corinne BeletAdos et jeunes adultes : comment les séduire ?Intervenants : Cécile Coulon, autrice, Margaux Rol, chef de projet marketing et digital aux éditions Robert Laffont, Bénédicte Frocaut, bibliothécaire au Havre en charge de la médiation pour les jeunes.Modération Dominique PanchèvreLancement du nouveau numéro de la revue de Normandie Livre & Lecture : Perluète #3Lecture d’Une bête au Paradis de et par Cécile Coulon (dans le cadre du festival Le Goût des Autres)