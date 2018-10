Journée pro : la médiathèque, le livre jeunesse et les familles

La Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, en partenariat avec la Bibliothèque publique d'information, propose aux professionnels une journée d'étude consacrée au livre jeunesse, sous l'intitulé «

Littérature jeunesse dans les familles : la médiathèque est-elle le seul lieu de médiation ? ». La journée se déroulera le lundi 12 novembre 2018, à Limoges.





(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





8h45 Accueil



9h00 Ouverture de la journée

Par Nadine Rivet, adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance, Philippe Pauliat-Defaye, adjoint au Maire délégué à la Culture, et Julien Barlier, directeur de la Bfm



9h15 Les bibliothèques enfantines dans les familles

Par Véronique Soulé, bibliothécaire et Stéphane Bonnéry, sociologue



11h00 Jeux et enjeux de la représentation de la famille dans les albums

Par Christian Bruel, auteur, éditeur et formateur en littérature jeunesse



12h00 Pause (déjeuner libre)



13h30 Échanges entre professionnels sur les pratiques d’accueil et de médiation d’un public familial

Modération : Frédérique Bergeron et Virginie Ancelin



15h45 Synthèse et clôture de la journée

Par Éléonore Clavreul, déléguée à la coopération nationale et internationale à la BPI



16h00 Visite guidée de la Bfm (optionnelle)



Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.



Lundi 12 novembre 2018

de 8h45 à 16h

Bibliothèque francophone multimédia (auditorium Clancier)

Limoges