Journée pro : le prêt de livres numériques, quel système ?

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le programme de la journée est le suivant :Guillaume de la Taille, président de Réseau CarelChristine Carrier, directrice de la BpiLaurent Soual, cabinet de conseil Doxulting : le point de vue d’un consultant numérique en bibliothèqueFabien Vandamme, responsable des collections des bibliothèques de Nancy : présentation de Limédia, un portail atypique pour le sillon LorrainIsabelle Sprich, responsable des ressources numériques, bibliothèques de Marseille : l’aboutissement d’un projet de lecture numériqueLes bibliothèques départementales et le livre numérique (intervenant à confirmer)Franck Queyraud, chef de projet, bibliothèques de Strasbourg : numérique et littératureAlexandre Lemaire, Réseau Lirtuel, Belgique francophone : l’évolution des conditions de l’offre PNB depuis 6 ans. Quelles perspectives ?Véronique Backert, directrice générale de Dilicom : les nouvelles offres de Dilicom pour accompagner les bibliothèques et leurs lecteursLaurent Le Meur, directeur technique d’EDRLab : présentation de Thorium Reader, une application de lecture pour les ordinateursÉric Marbeau, Madrigal, et Nicolas Lebedel, Iznéo : la BD numérique en bibliothèquePrésentation des résultats de l’enquête Réseau Carel : la lecture numérique dans les bibliothèques adhérentes à Réseau Carel (intervenant à confirmer)Ministère de la Culture : l’impact du confinement sur la lecture numérique (intervenant à confirmer)Mardi 13 octobre 2020, de 9h à 17hBibliothèque Publique d'Information - BPI, Centre Pompidou19 Rue Beaubourg, 75004 ParisRenseignements : genevieve.de-maupeou@bpi.fr