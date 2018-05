JR t'invite à poser avec ton livre préféré dans une librairie

Taper la pose avec son livre préféré, c'est ce que propose la Librairie du Parc/Actes Sud dans le cadre du projet d'art participatif Inside Out de JR. Les photographies du street artiste seront ensuite affichées dans Paris. Et cela, le 8 juin, dans le cadre de la quatrième édition du Pari des Librairies, la manifestation festive des libraires indépendantes parisiennes.

« Artiviste » mondialement connu, le français JR tire le portrait d’anonymes et affiche les photographies sur les murs, dans la rue, à l’image de ce documentaire sorti en 2017, Visages Villages, qu’il a réalisé avec Agnès Varda. Avec son dernier projet baptisé Inside Out, un projet d’art participatif et global, il espère « changer le monde ».

Ainsi, « inspiré des collages grand format que JR effectue dans la rue, Inside Out donne à chacun l’opportunité de partager son portrait et de faire passer le message qui lui tient à cœur. C’est une plateforme globale qui permet à chacun de partager son histoire et de transformer un message personnel en œuvre d’art publique ».

Toutes les photos prises à travers le monde sont affichées dans la ville, sur des murs, sur des chevalets ou au sol, chacune, assemblées, faisant passer différents messages comme ceux de Black Lives Matter, Résistance ou encore Save The Artic.

Pour mettre en avant la lecture, la Librairie du Parc/Actes Sud a décidé de participer au projet. Chacun peut venir se faire photographier avec le livre de son choix. Les portraits seront ensuite réunis, puis affichés dans Paris. Parallèlement, en vitrine, la librairie présentera les coups de cœur et les conseils d'une classe de maternelle du quartier.

Cette année, le thème du Pari des Librairies sera : « Paris, la librairie, mon quartier ». Des événements variés auront lieu dans une centaine de librairies : rencontres avec des auteurs et dessinateurs voisins, balades littéraires et historiques, concerts, ateliers pour enfant, verres de l’amitié, expositions…