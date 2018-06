JusteUnLivre sauvera-t-il aussi les librairies françaises ?

La Piscine a fermé ses portes pour travaux depuis le mois d’avril et jusqu’au 19 octobre. Quelques semaines plus tard seulement, les conséquences sur la fréquentation des commerces alentour se font dramatiquement ressentir. Notamment pour la librairie Autour des mots qui a vu son chiffre d’affaires baisser de 50 % en semaine et jusqu’à 80 % le samedi, rapporte La Voix du Nord.

« Ce n’est pas compliqué, à partir du 1er avril, ça s’est arrêté net. En vente au comptoir, le samedi était notre plus grosse journée. Aujourd’hui, on ne voit plus personne… » commentent les propriétaires, Marie-Odile et Louis Breynaert, qui cherchent une solution de secours pour faire face à cette période creuse.

À l’aube de ses 10 ans, la librairie Autour des Mots craint pour cette saison qui ne s’annonce pas tout à fait pleine. Les étagères couvertes de livre et d’objets plus surprenants, la librairie est un lieu vivant qui accueille expositions et rencontres. Et pour que cela continue, une trentaine d’artistes se mobilise pour lever des fonds.