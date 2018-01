Kamel Daoud, avec Manou Farine : qu'est-ce qu'écrire ?

France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du Livre poursuivent leur collection de master classes d’écrivains contemporains. Animées par des producteurs de France Culture, ces rencontres se déroulent en public à la BnF. Elles proposent une plongée dans la création littéraire contemporaine.



Kamel Daoud - ActuaLitté, CC BY SA 2.0







Pourquoi écrivez-vous ? Ces master classes sont l’occasion de poser à des grandes figures de la littérature contemporaine cette question essentielle et toutes celles que se posent leurs lecteurs. Les conditions de l’écriture, la genèse des livres, l’inspiration, le plaisir et la souffrance, la solitude, le travail au quotidien, l’édition des textes, la réception des œuvres... Qu’est-ce qu’une vie d’écrivain, qu’est-ce que l’acte d’écrire ?

Réalisés en coproduction par la BnF, le CNL – à l’occasion de ses 70 ans – et France Culture, les entretiens sont réalisés en public à la BnF | François-Mitterrand et seront diffusés ultérieurement. Rendez-vous mardi 6 février 2018 18 h 30-20 h00 (Petit auditorium)

Kamel Daoud est journaliste au Quotidien d’Oran où il a été longtemps rédacteur en chef et où il tient la chronique quotidienne la plus lue d’Algérie. Ses articles sont régulièrement repris par la presse française.



Après un premier roman, Meursault, contre-enquête en 2013, traduit dans une trentaine de langues, Kamel Daoud rencontre un immense succès dans le monde entier et reçoit en 2015 le prix Goncourt du premier roman. Dernièrement, avec Zabor ou les Psaumes (Actes Sud, 2017), l’écrivain algérien revisite Les Mille et Une Nuits dans une fable fiévreuse et sensuelle sur la force des textes face à la mort.