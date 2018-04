Kanye West écrit un livre de philosophie

Connu pour ses excursions dans les domaines de la mode et des sneakers, le rappeur Kanye West assure qu'il signera prochainement un livre de philosophie, intitulé Break the Simulation (Briser le simulacre). C'est au cours d'une conversation avec le designer, architecte d'intérieur et entrepreneur belge Axel Vervoordt que West a évoqué l'ouvrage.

Kanye West en concert, en 2013 (Peter Hutchins, CC BY 2.0)

On attendait plutôt des nouvelles d'un album sur lequel il plancherait depuis plusieurs mois, mais Yeezy a finalement dévoilé quelques éléments sur un livre de philosophie. À l'occasion de la parution en anglais du livre Souvenirs et réflexions d'Axel Vervoordt, chez Flammarion, The Hollywood Reporter a proposé à Kanye West d'interviewer Vervoordt, qui s'est personnellement occupé de la décoration chez le rappeur, grand fan de son travail.

« Je m'intéresse beaucoup à ce nouveau concept. J'écris un livre de philosophie qui s'appelle Break the Simulation. Et je suis attaché à cette philosophie — disons que c'est un concept, car, parfois, le terme philosophie semble un peu pompeux. J'ai ce concept à propos des photographies, et je suis partagé sur les photographies — sur les personnes obsédées par les photographies —, car cela fait sortir du moment présent pour vous transporter vers le passé ou vers le futur », explique West dans cet entretien après une question à Axel Vervoordt sur l'époque à laquelle il aurait souhaité vivre.

Difficile de dire si ce livre sera un jour terminé, et disponible : travailleur acharné, West a aussi tendance à laisser de côté des productions qu'il juge imparfaites ou impossibles à présenter au public.

Ce n'est pas la première fois que West publierait un livre : il avait sorti en 2009 Thank You and You're Welcome, un livre de 52 pages coécrit avec J. Sakiya Sandifer, où se succédait des phrases entre philosophie de comptoir et aphorismes « à la Kanye » comme il avait alors l'habitude d'en proclamer sur les plateaux d'émissions télévisées.

West s'était aussi déclaré, quelques mois auparavant, « fier non-lecteur de livres », ce qui ressemble toutefois à de la provocation étant données les paroles de ses chansons.