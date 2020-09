Karim Mouttalib nommé à la direction générale de l'IFCIC

photo © Quai Branly

Karim Mouttalib succède à Florence Philbert, récemment nommée cheffe du pôle culture, communication et régulation numérique auprès du Premier ministre Jean Castex.Karim Mouttalib, conseiller maître à la Cour des comptes, cinquante ans, est diplômé de l’École nationale d’administration (promotion Léopold Sédar Senghor). Après avoir intégré la Cour des comptes en 2004, il est nommé en 2008 directeur général délégué adjoint de l’établissement public du musée du quai Branly — Jacques Chirac ; il en devient en 2009 le directeur général délégué.En 2015, Karim Mouttalib rejoint l’Etablissement public du musée du Louvre en tant qu’administrateur général. Il réintègre la Cour des comptes en 2018 avant sa nomination à la direction générale de l’IFCIC. Début juin , Franck Riester alors ministre de la Culture indiquait que plus de 100 millions d’euros seraient mobilisés par l’État auprès de l’IFCIC sous forme de prêts, avec notamment le soutien de la Banque des Territoires. Au sein de cette enveloppe, un montant de 40 millions d’euros sera accessible aux acteurs du livre en fonction de leur besoin. Une partie de cette somme sera allouée à l’industrie du livre.L’IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles) est un établissement de crédit qui a pour mission de faciliter l’accès au financement des entreprises des entreprises culturelles et créatives. L’IFCIC propose deux solutions de financement : la garantie et le prêt.Il offre aux entreprises culturelles son accompagnement financier et son expertise bancaire, aux banques sa garantie, ses capacités de cofinancement et son expertise spécifique du financement des entreprises culturelles.