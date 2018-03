Karine Tuil et Joann Sfar parrains de la 4ème Journée de la langue française

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, du 17 au 25 mars, et à l’initiative du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la 4ème édition de la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels (#JLFMA18) aura lieu le 20 mars 2018. Ce sont Karine Tuil et Joann Sfar qui seront cette année les parrains de cette journée.







Dans un communiqué, le CSA réaffirme sa mission de veiller « à la défense et illustration de la langue française », selon l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. Il s’attache ainsi depuis 2015, en association avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et de la Communication, l’Académie française et l’Organisation internationale de la Francophonie, à renforcer et promouvoir l’usage et le respect du français dans les médias audiovisuels.

Cette année, à la demande de Mémona Hintermann-Afféjee, membre du CSA et présidente du groupe de travail Cohésion sociale, Karine Tuil et Joann Sfar ont accepté de parrainer la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels. La romancière et l’auteur de bandes dessinées et de romans partagent un même amour de la langue et une même conscience du rôle social et culturel qu’elle joue.

« Chez moi il y avait peu de livres, mais j'ai compris très tôt que la langue serait au cœur de nos vies comme un lien », expliquait aujourd’hui Karine Tuil lors de la présentation au CSA de la journée du 20 mars, soulignant qu’elle reprenait à son compte la formule d’Albert Camus, « la langue française est ma patrie ».

Pour Joann Sfar, qui se souvient d’avoir commencé à aimer la langue française avec les Fables de La Fontaine, celle-ci, vivante et multiple, est aussi un ciment social.