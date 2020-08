Karine Vachon prend la direction de l'association des éditeurs du Québec

crédit © Marc-Antoine Zouéki

« Depuis 2009, Karine a su transformer Québec Édition, en plus de relever les défis du poste de directrice générale adjointe. Sa grande connaissance des dossiers, des partenaires et des organismes subventionnaires nous a tous rassurés et permettra la poursuite des priorités de notre association. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, un dossier qu’elle assure déjà depuis quelques années, nous croyons qu’elle saura préserver la belle énergie et l’ambiance qui ont toujours caractérisé l’ANEL », comme le souligne le président, Arnaud Foulon.Richard Prieur, directeur général de l’ANEL appuie chaleureusement la nomination de sa successeuse : « Ces dix dernières années, Karine a été une alliée de tous les instants, non seulement des décisions de la direction générale, mais de tous les membres de l’ANEL. Je suis convaincu qu’avec son ardeur au travail, son intelligence des situations et son grand esprit collaboratif, l’ANEL, sa permanence et ses membres seront bien préparés à affronter de nombreux nouveaux défis comme une sortie de pandémie, une révision nécessaire de la Loi fédérale sur le droit d’auteur ou de la Loi provinciale sur le statut de l’Artiste. »« Je suis honorée par cette nomination, a affirmé Karine Vachon. Ces dernières années, j’ai vu notre association devenir plus représentative et unie que jamais, et je tiens à poursuivre l’excellent travail rassembleur de Richard Prieur et des membres élus. C’est avec enthousiasme, et en m’appuyant sur le formidable savoir-faire de l’équipe de la permanence que j’affronterai les défis et enjeux qui mobiliseront l’ANEL lors de mon mandat. »Karine Vachon détient une maîtrise en histoire du livre et de l’édition ainsi qu’un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia, de l’Université de Sherbrooke, et une mineure en littérature comparée, de l’Université de Montréal. Elle est également chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, où elle enseigne aux étudiants au DESS en édition le cours Marchés internationaux du livre.