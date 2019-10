Ken Follett annonce son prochain roman pour l'automne 2020

Ken Follett, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

The Evening and the morning, titre original, prend place avant Les piliers de la terre (traduction Dominique Haas), sera donc le prochain ouvrage du romancier. À l’occasion de la Buchmesse, ce dernier dévoile ainsi la publication sur 21 territoires.Les piliers de la terre s’est vendu à plus de 27 millions d’exemplaires, rappelle d’ailleurs un communiqué de presse.« L’histoire se déroule à la fin de l’âge des ténèbres et au début du Moyen-Âge, c’est donc une soirée et une matinée. Ainsi qu’une phrase biblique, bien sûr : “Et le soir et le matin étaient le premier jour” .», indique Follett.