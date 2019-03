Ken Follett fait le tour de Paris avec Augustin Trapenard pour 21 CM

Le premier rendez-vous avec Ken Follett est fixé à la Basilique de Saint-Denis en référence à son best-seller en trois tomes « Les Piliers de la Terre », immense fresque historique sur les bâtisseurs de cathédrale. Puis les attend un authentique taxi de la Marne, pour évoquer une autre période qui a inspiré l’auteur, la Première Guerre mondiale.Direction ensuite Denfert-Rochereau pour une visite en avant-première d’un bunker secret, à plus de vingt mètres de profondeur, le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy sous le futur nouveau musée de la Libération de Paris.Le traditionnel passage par la bibliothèque d’Augustin nous permet de mieux cerner les influences et les goûts littéraires de l’écrivain, mais aussi sa passion pour le blues…Enfin, embarquement pour l’Angleterre, plus précisément à Hatfield House, le lieu où Elizabeth Iʳᵉ a fondé les services secrets britanniques. Il y est question de Shakespeare, mais aussi de James Bond, dont Follett est un grand spécialiste.L’actualité de Ken Follett est la sortie en Livre de Poche de Une colonne de feu. Et comme tous les mois, 21 cm balaie l’actualité des livres avec son lot de surprises et l’originalité qu’on lui connaît.God Save 21cm ! Rendez-vous le 27 mars à 22 h 25 sur CANAL+ et sur myCANAL