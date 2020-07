Ketty Rouf : un premier roman de rentrée très convoité

Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle mène sa vie entre Xanax, Tupperware en salle des profs, et injonctions de l’Éducation nationale qui lui ôtent le sentiment d’exister.

Sauf que.

Chaque nuit, Joséphine devient Rose Lee. Elle s’effeuille dans un club de striptease aux Champs-Élysées. Elle se réapproprie sa vie, se réconcilie avec son corps et se met à adorer le désir des hommes et le pouvoir qu’elle en retire.

Sa vie se conjugue dès lors entre glamour et grisaille, toute-puissance du corps désiré et misère du corps enseignant. Mais de jouer avec le feu, Rose Lee pourrait bien finir par se brûler les ailes.

Ketty Rouf est née à Trieste, en Italie, en 1970. Après une maîtrise de philosophie, elle s’établit à Paris pour poursuivre ses études, conseillée par Paul Ricœur. Elle suit des cours de danse classique. Après avoir travaillé pour l’Éducation nationale, elle a désormais choisi de donner des cours d’italien pour adultes, et de travailler en tant que traductrice et interprète.On ne touche pas est son premier roman, et l’intérêt ne manque pas : les droits d’adaptation au cinéma sont d’ores et déjà optionnés par les Films du Kiosque, nous indique son éditeur, Albin Michel.De même, les enchères entre trois éditeurs en Italie ont été remportées par Edizioni E/O, et les droits de langue anglaise sont cédés à Europa Books.Et le pitch du livre explique cette odeur alléchante de succès :« Récit d’un affranchissement, réflexion bouleversante sur l’image de soi et le rapport à l’autre, ce premier roman hors norme de Ketty Rouf fait voler en éclats les préjugés sur le sexe et la société », assure la maison.[à paraître 19/08] Ketty Rouf – On ne touche pas — Albin Michel — 9782226454102 – 18,90 €