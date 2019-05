Kevin Riffault nommé directeur de l'administration et du personnel à la BnF

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le directeur de l'administration et du personnel de la Bibliothèque nationale de France est à la tête de la direction de l'administration et du personnel (également désignée sous l'acronyme DAP), soit 264 agents, titulaires et contractuels.Le poste est crucial au sein de l'établissement placé sous la tutelle du ministère de la Culture : la DAP est responsable de la programmation budgétaire de l'établissement, veille à la mise en œuvre de l'exécution budgétaire et assure le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique. Un volet financier particulièrement suivi par le gouvernement, désireux d'aller à l'économie en matière de dépenses publiques.Le directeur de l'administration et du personnel tout juste nommé connait bien la tutelle de la BnF puisqu'il y a passé les 8 dernières années, d'abord en tant qu'adjoint au sous-directeur de la politique des musées, puis comme sous-directeur des affaires financières et générales, depuis mars 2013.Passé par Sciences Po et l'ENA, Kevin Riffault s'est aussi investi au sein de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, comme chef du bureau des ressources humaines, puis comme chef du bureau des musées.Rappelons que la DAP, dont Kevin Riffault prend la direction, doit aussi élaborer le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, gérer les bâtiments, équipements et moyens techniques des divers sites de la BnF, tout en veillant à leur renouvellement. Ce qui signifie que c'est sous sa direction que se dérouleront les prochains chantiers que sont la poursuite de la rénovation du Quadrilatère Richelieu et la gestion de la saturation des magasins de la bibliothèque patrimoniale