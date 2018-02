Khota Books élargit son catalogue de titres internationaux

Ouverte en août 2016 par deux gazaoui, Mahmoud Madi et Mahmoud al-Shaer, la maison d'édition numérique a récemment acquis les droits de traduction et d’impression des travaux d’auteurs internationaux tels que Gabriel Garcia Marquez. Ainsi, le catalogue de Khota Books compte désormais une vingtaine d’ouvrages d’auteurs locaux, mais aussi étrangers.Leur démarche est avant tout tournée vers les jeunes comme l’explique le directeur exécutif, Mahmoud Madi à Al-Monitor : « Mon collègue et moi-même avons remarqué que les jeunes ne prennent plus le temps de lire des livres ou de se rendre dans les bibliothèques, et cela mène à une perte de notre culture et de notre héritage. De plus, nous ne connaissons aucune maison d’édition [numérique] ici à Gaza qui promeut les ouvrages d’auteurs locaux. »Et l’idée semble fonctionner puisque Madi annonce que 20.000 lecteurs ont téléchargé les titres proposés par le site et que plus de 5.000 exemplaires papier ont été commandés depuis l’ouverture avec leur premier livre No Sugar in the City par le poète Hind Jawdeh, le 11 août 2016.

Les fondateurs escomptaient également un effet sur la diffusion de la culture nationale puisqu’à leurs yeux, « une autre spécificité d’une maison d’édition numérique est de permettre d’atteindre des lecteurs étrangers ». Ils espèrent ainsi offrir une nouvelle visibilité aux auteurs de Gaza rarement récompensée à l’étranger.

Et ce pour pallier les répercussions de la situation politique empêchant les auteurs de participer aux évènements littéraires internationaux « en cause, l’état de siège israélien et la fermeture de la frontière Rafah [entre Gaza et l’Égypte] ».