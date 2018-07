KKR rachète RBmedia, spécialiste des audiolivres

La société d’investissement Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), qui pèse 75,5 milliards $, vient d’annoncer le rachat de RBmedia, spécialiste du livre audio en format numérique. C’est à Shamrock Capital que KKR a repris l’entreprise. La vente, selon les premières informations, devrait être conclue au début de l’automne.







Richard Sarnoff, président médias, divertissement et éducation de KKR, assure : « Nous aimons ce secteur de l’industrie et apprécions sa croissance, estimant qu’il va continuer ainsi. » Et de poursuivre : « Les audiolivres créent du temps supplémentaire pour profiter de bons livres, et une chose qui nous manque aujourd’hui, c’est le temps. »

Le président estime en effet que ces contenus sont appelés à se développer, notamment chez les jeunes consommateurs.

Suivant les prévisions effectuées, l’année 2018 devrait générer plus de 900 millions $ en ventes pour l’audiolivre, soit 20 % de mieux que l’année passée.

Avec RBmedia, c’est un catalogue de 35.000 titres qui sont proposés, avec des stars comme Danielle Steele, Donna Leon ou le Hobbit de Tolkien. Il possède également la société Audibooks.com depuis avril 2017, qui fournit un modèle d’abonnement similaire à celui qu’Audible (filiale d’Amazon) a mis en place. Son déploiement mondial s’est opéré avec le temps – l’Australie est le dernier territoire en date, en octobre 2017.

« Les ressources et l’expertise de KKR permettront à l’entreprise de continuer à tirer profit de formidables opportunités que ce marché représente », indique Mike LaSalle, partenaire de Samrock Capital, dans un communiqué.

En regard du premier trimestre 2017, les revenus augmentent de 32 %, soit 99 millions $ pour le T1 de 2018, d’après les données communiquées par l’Association of American Publishers. En comparaison, les ventes de livres imprimés n’ont augmenté que de 6,3 % durant ce même premier trimestre 2018 – et les ventes d’ebooks ont diminué de 3,2 %.

Avec 5 % du chiffre d’affaires de l’édition américaine, l’audiolivre fait définitivement les beaux jours du secteur. Sachant que sa croissance est à deux chiffres depuis cinq ans au moins, le format profite largement des smartphones et de la connexion 4G.

Richard Sarnoff le souligne : non seulement les appareils mobiles favorisent l’écoute, mais l’essor des assistants vocaux a permis un relais de croissance supérieur.