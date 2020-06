Klara and the Sun : le prochain titre de Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature

L’écrivain britannique Kazuo Ishiguro sortira son nouveau roman en mars 2021, apprend-on. Intitulé Klara and the Sun, il racontera l’histoire d’une machine dotée d’une intelligence artificielle qui rêve de trouver un propriétaire humain. Un livre « magnifique » qui portera sur « le cœur humain » assure la maison d’édition Faber & Faber.

Il s’agira du premier roman de Kazuo Ishiguro depuis son Prix Nobel de littérature , en 2017. Pour rappel, l’écrivain britannique d’origine japonaise avait été récompensé, car il révélait « dans des romans d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion que nous avons de notre relation au monde » avait souligné l’Académie suédoise.Selon les premières informations révélées, le roman suivra Klara, une « amie artificielle » dotée de « qualités d’observation exceptionnelles ». Alors qu’elle prend la poussière sur les étagères d’une boutique, elle « garde espoir qu’un client la choisira bientôt ».« Comme toujours avec l’écriture d’Ishiguro, elle parvient à être à la fois étonnamment surprenante, mais cohérente avec l’ensemble de son œuvre », a déclaré Angus Cargill, éditeur de l’écrivain chez Faber. Et de qualifier ce roman sur « le cœur humain » de « magnifique ».D’après le communiqué de la maison britannique, l’ouvrage sera publié le 2 mars 2021 simultanément au Royaume-Uni chez Faber & Faber, aux États-Unis chez Alfred A. Knopf et au Canada aux éditions Knopf. Pour le moment, aucune information sur l’acquisition des droits français de l’ouvrage n’a été révélée.

« Cet ouvrage offre un regard sur notre monde en mutation à travers les yeux d’un narrateur incroyable » a tenu à souligner à son tour Jordan Pavlin, son éditeur américain. « C’est un roman qui pose la question de ce que signifie aimer. » (via PW Ishiguro est l’auteur de 8 romans. Ses ouvrages ont été traduits dans plus de 50 langues et ont fait l’objet de nombreuses adaptations.Parmi ces titres plus connus, Un artiste du monde flottant (1986) (trad. Denis Authier, Presses de la Renaissance), Les Vestiges du jour (1989) (trad. Sophie Mayoux, Presses de la Renaissance), Auprès de moi toujours (2005) (trad. Anne Rabinovitch, Éditions des Deux Terres).Son dernier ouvrage The Buried Giant a été publié en 2015. En français, il parait sous le titre Le Géant enfoui (trad. Anne Rabinovitch, Éditions des 2 terres).