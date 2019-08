Krazy Kat, la librairie BD de Bordeaux, fête 15 ans de bulles

Anciennement BD Fugue Café, la librairie s’est ouverte en 2004, avec une offre comics, BD, manga, mais également figurines et produits dérivés. Elle offre également un salon de thé, bar et snack et une très agréable terrasse. Le samedi 14 septembre, toute une journée de rencontres est organisée : trois auteurs sont invités à cette célébration, et pas des moindres.On retrouvera donc Sandrine Revel, l’autrice bordelaise de Glenn Gould, de La Lesbienne Invisible et de Un drôle d’Ange Gardien (entre autres). Elle viendra pour dédicacer son dernier livre, Tom Thomson (Dargaud).Ce peintre canadien du début XXe siècle a interprété des paysages grandioses de la nature sauvage de l’Ontario ont marqué l’entrée des arts canadiens dans la modernité. Il est mort jeune dans des circonstances troubles. En enquêtant sur les circonstances de la disparition précoce du peintre, au moment où il parvenait à la reconnaissance.Une exposition des peintures de l’autrice sera également proposée (vernissage à 19 h 30).Alain Ayroles, le scénariste de Garulfo et de De Capes et de Crocs, et Juanjo Guarnido, le dessinateur de Blacksad, seront également présents pour la dédicace de leur sortie événement Les Indés Fourbes (15 h).De l’ancien au Nouveau Monde, la fabuleuse épopée d’un vaurien en quête de fortune… En 160 pages au très grand format, ils nous offrent cet album d’exception qui constitue leur Livre d’Or ! Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au siècle d’or.Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l’Eldorado !Sera également en démo et en avant-première exclusive du jeu vidéo PC/console Blacksad issu de la BD culte du même nom.La librairie inaugurera également Krazy Kaze, nouvelle collection d’ex-libris exclusifs. La Krazy Kaze est une fenêtre ouverte vers un ailleurs imaginaire, vers une alternative narrative. L’objectif est de proposer aux auteurs de créer des variations dans leurs récits...Explications : à plusieurs reprises dans l’année nous demanderons aux auteurs sur nos sorties coups de cœur de choisir une case marquante de leur album et de la redessiner avec une autre action. Exemple : l’héroïne épargne ou lieu d’achever, le héros balbutie au lieu d’embrasser, etc. Au verso le scénariste écrira en quoi cette case aurait pu changer radicalement le récit de l’album.L’ex-libris de ce dessin sera aux proportions exactes de la « vraie » case, donc superposable. Signé et numéroté, il bénéficiera d’un papier et d’une impression de qualité. Enfin, pour les collectionneurs les plus hardis, un cadeau-surprise sera offert aux plus assidus et fidèles lecteurs pour six Krazy Kaze consécutive en leur possession.En soirée, le groupe de rock bordelais Sweat Like An APe donnera un concert, à 21 h, et un DJ dansant débutera à 22 h 30 en présence du collectif de tatouages éphémères Skinjackin.Crédit photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0