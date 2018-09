Kuala Lumpur, en Malaisie, 20e capitale mondiale du livre en 2020

L'Unesco a nommé Kuala Lumpur, l'une des deux capitales de la Malaisie, capitale mondiale du livre pour l'année 2020. 20e ville à recevoir ce titre, Kuala Lumpur devra mettre en œuvre cette année-là une politique en faveur du livre particulièrement poussée, en développant des services et des événements pour rendre la lecture accessible à tous.

Kuala Lumpur (Andrea Schaffer, CC BY 2.0)

La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a nommé Kuala Lumpur capitale mondiale du livre pour l'année 2020, sur recommandation du comité chargé de l'événement, annonce un communiqué. La cité a été choisie pour sa politique d'accès à la lecture pour tous, ainsi que les mesures mises en place pour s'assurer de l'accessibilité des textes et ouvrages.

Néanmoins, Kuala Lumpur devra déployer plus de services encore en faveur de la promotion du livre et de la lecture, condition d'accès au titre de capitale mondiale. Derrière le slogan « KL Baca – caring through reading [l'attention par la lecture] », la ville articulera son programme autour de 4 thèmes : la lecture sous toutes ses formes, bien sûr, le développement d'infrastructures pour l'industrie du livre, l'accessibilité et le pouvoir de la lecture auprès des enfants.

La construction d'un complexe dédié au livre, Kota Buku, une campagne de promotion de la lecture dans les trains, l'amélioration des services numériques et de l'accessibilité des documents de la Bibliothèque nationale de Malaisie ou encore l'amélioration de 12 établissements de lecture publique des banlieues défavorisées de Kuala Lumpur sont quelques-unes des actions qui permettront de concrétiser ces 4 thèmes.

L'événement, en 2020, s'insérera dans une politique de la ville plus large qui veut en faire une « eco-city », avec l'accent mis sur les espaces verts et une gestion plus responsable. Des librairies et bibliothèques en plein air devraient faire leur apparition aux alentours des voies d'eau qui traversent Kuala Lumpur.

Le choix de la ville a été motivé par les avis de l'Unesco, de l'Union internationale des éditeurs (UIE/IPA) et de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), cette dernière ayant organisé son congrès annuel 2018 dans la capitale malaisienne.