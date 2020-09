L'ABF s'interroge : “Les bibliothèques sont-elles indispensables ?”

Pandémie d’un côté, élections de l’autre. Municipales de 2020 tronquées par le Coronavirus et bientôt en 2021 les régionales et les départementales, occasions pour les bibliothécaires et les bibliothèques de se positionner et d’affirmer leur rôle dans la société en interpellant les politiques.

L'Association des Bibliothécaires de France lance un appel à contributions pour son prochain congrès annuel, celui de 2021. Il devrait se dérouler à Paris, après une édition 2020 à Dunkerque, selon la tradition. La thématique choisie est la question « Les bibliothèques sont-elles indispensables ? », qui fait bien sûr écho à la décision gouvernementale de fermer les établissements de lecture publique lors du confinement, un choix approuvé par l'ABF Plusieurs sujets sont suggérés par l'ABF :Les collections : tous les supports présents en bibliothèque sont-ils des produits de première nécessité ? Comment acquérir et faire vivre les collections dans un contexte de budgets contraints ?Le numérique : la médiation numérique qui devient évidente et incontournable lorsque l'on n'a pas le choix, mais encore trop souvent reléguée à certains collègues sans que la totalité des équipes ne s'en empare ;La chaîne du livre indispensable : au-delà des bibliothèques, toutes les problématiques soulevées par le COVID (ouverture des librairies, coopérations interpro, chaîne du livre, artistes, résidences & cie...) ;Les territoires (éloignés, quartiers périphériques, quartiers politique de la ville, ruraux…) et les enjeux transfrontaliers ;Les espaces : dédiés aux entreprises, au télétravail, aux collections, aux spectacles, à la création, coworking, etc.) ;Les bibliothécaires : sont-ils indispensables ?L’évolution des missions et du métier : arrivée en bibliothèque de personnes venant d’autres types de formation ou expériences (numérique, culturelle, communication…) ;L’accès ouvert à l’information (gratuité d’accès du lieu, libre accès aux publications, aux ressources, aux loisirs…).