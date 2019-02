L'Académie française propose un Dictionnaire en ligne modernisé

(Jorge Láscar, CC BY 2.0)



Un accès sans précédent à cette ressource linguistique

Exhaustif, mais l'usage prime

Les immortels de l'Académie française vivent avec leur temps : l'institution entend le prouver avec une version numérique modernisée de son fameux Dictionnaire. Après une première édition en 1694, intitulée Le Dictionnaire de l'Académie françoise, l'ouvrage des académiciens ne s'est jamais interrompu : la 9e édition est en cours de rédaction depuis les années 1980.La particularité de ce dictionnaire réside bien sûr dans son exigence vis-à-vis des règles du français : contrairement à d'autres dictionnaires, qui évoquent la langue parlée, celui de l'Académie veut signifier l'exactitude. Le paradoxe étant bien sûr que cette somme restait peu accessible, en dehors du cercle des académiciens.C'est ce que ce portail en ligne, modernisé et évolutif, souhaite corriger : disponible ce jeudi 7 février, il présente pour le moment les huitième et neuvième éditions du Dictionnaire — cette dernière étant toujours en cours de rédaction. À terme, il proposera l'ensemble des éditions et des définitions, pour mieux rendre compte des évolutions de la langue française.« Il sera alors possible de circuler d’une édition à l’autre à partir de la définition d’un mot (ce qu’il est déjà possible de faire entre les deux éditions actuellement en ligne). Par ailleurs l’Académie française prévoit une mise à jour régulière de son portail au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux », indique l'institution.Ce n'est pas la première fois que le Dictionnaire fait son apparition en ligne : un précédent portail , conçu avec l’Analyse et Traitement Informatique de la Langue Français (ATILF, au CNRS - Université de Lorraine), permettait déjà de découvrir les définitions de termes, jusqu'à la lettre S pour la neuvième édition.Avant qu'internet ne devienne la norme, en 1986, Maurice Druon, élu Secrétaire perpétuel de l’Académie française l'année précédente, avait pris l'initiative de publier le Dictionnaire sous forme de fascicules. « En 1992, l’Académie fit paraître le premier tome de son Dictionnaire (de A à Enzyme), en 2000, le second tome (de Éocène à Mappemonde) et en 2011, le troisième (de Maquereau à Quotité) », rappelle l'institution, qui indique que le quatrième tome est toujours en cours de rédaction.Si sa rédaction a commencé il y a plusieurs décennies, cette neuvième édition du Dictionnaire rend compte, assure l'Académie française, du progrès des sciences et des techniques : « Ce sont près de 60 000 mots qui devraient en composer la nomenclature, ce qui représente un accroissement d’environ 28 000 mots par rapport à la huitième édition. »60.000 mots peut sembler assez peu, mais le Dictionnaire de l'Académie est un dictionnaire d'usage, qui écarte ainsi tous les termes trop spécialisés : « L’Académie s’attache en effet à défendre sans relâche la notion de langue commune, cette unité linguistique qui constitue une référence dont le besoin se fait sentir au moment même où les lexiques et registres spécialisés, les jargons, par trop nombreux, menacent la permanence de cette langue », précise la Coupole.Le nouveau portail du Dictionnaire de l'Académie est accessible tant sur ordinateur que sur mobiles et tablettes, propose un moteur de recherche incluant toutes les entrées de toutes les éditions et doté d’un correcteur orthographique, ainsi que des liens vers d’autres ressources lexicographiques. Par ailleurs, il est possible d'accéder à la conjugaison des verbes.L'Académie mène un travail de correction et de conseil à l'attention de ceux qui parlent et écrivent français depuis plusieurs années, sur internet, notamment à travers sa rubrique « Dire, ne pas dire » et « Questions de langue » qui relèvent, expliquent et corrigent des erreurs courantes, mais persistantes.