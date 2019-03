L'acte européen sur l'accessibilité adopté : des livres numériques pour tous

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



80 millions de personnes dans l'UE touchées par un handicap

« Il est de notre responsabilité, en tant qu’éditeurs, de veiller à ce que les lecteurs soient aussi nombreux et variés que possible. Pouvoir offrir l’accès aux livres que nous éditons au plus grand nombre est un service nécessaire », a affirmé le président de la FEP, Rudy Vanschoonbeek.La Fédération des éditeurs européens intègre depuis des années des fonctionnalités d'accessibilité dans la production d'ebooks. Dans un communiqué, les membres se disent impatients de discuter avec la Commission européenne de la façon dont les livres numériques pourraient servir de modèle.Elle rencontrera aussi les organisations représentant, mais aussi s'occupant, des personnes souffrant de handicap pour mieux les informer sur l'accessibilité des livres numériques. C'est d'ailleurs à cette occasion que la FEP, la Fondation LIA (Italie) et EDItEUR ont organisé un atelier à la Foire du livre de Londres sur le thème « Un écosystème d'édition numérique accessible : Comment tirer le meilleur parti du Traité de Marrakech et de la loi européenne sur l'accessibilité ? », mercredi 13 mars.La section VII de l'annexe 1 de cet acte européen sur l'accessibilité porte plus particulièrement sur les livres numériques et les appareils dédiés à leur lecture. Pour s'assurer de leur facilité d'utilisation par tous, l'Acte européen prévoit des mesures destinées à simplifier l'achat, l'accès et la lecture des ouvrages.On peut citer par exemple l'intégration d'alternatives au contenu visuel des livres numériques, la mise en conformité des sites internet d'accès et d'achat aux livres numériques ou encore le design et l'emballage des lecteurs ebook.Avec cette loi européenne sur l'accessibilité, les personnes souffrant de handicap bénéficieront de produits et de services plus accessibles sur le marché, mais aussi à des prix plus compétitifs. Elle avance aussi moins d'obstacles pour accéder à l'éducation et au marché du travail avec plus d'emplois disponibles dans les entreprises où l'expertise en accessibilité est nécessaire.En outre, le Parlement européen a pris en compte les obligations découlant de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et s’inscrit dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées.La Convention relative aux droits des personnes handicapées est le premier instrument international qui établit juridiquement des normes minimales pour les droits des personnes handicapées. Le Conseil européen a adopté la décision de conclusion de la convention le 26 novembre 2009. Pour l'Union européenne, la convention est entrée en vigueur le 22 janvier 2011.Tous les pays de l'UE ont signé et ratifié la convention. Ainsi, ils se sont engagés à défendre et à protéger les droits des personnes handicapées tels qu'il est inscrit dans la convention des Nations unies.La FEE ou FEP est une association qui regroupe 29 associations nationales d'éditeurs de livres dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. La FEE est donc la voix de la grande majorité des éditeurs en Europe. Fondée en 1967, elle suit de près la législation européenne et conseille les associations d'éditeurs sur les questions législatives comme les droits d'auteurs.